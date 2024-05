Lo último: Asma, la esposa del presidente sirio, Bashar al Asad, padece leucemia, anunció la presidencia

Ahora “seguirá un protocolo de tratamiento especializado que incluye estrictas medidas de prevención de infecciones” y “se retirará temporalmente de todos los compromisos directos” como parte de su tratamiento, añadió la oficina. (Photo by SANA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SANA" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS | Foto: AFP