General Luis Ospina acepta dejar el uniforme y agradece al presidente Petro por su apoyo como comandante del Ejército tras su salida

Ospina manifestó: “Esta Comandancia no hubiera logrado los resultados que se alcanzaron sin la entrega incondicional de los miembros del Estado Mayor del Ejército y la entrega sin reserva alguna de oficiales, suboficiales y personal civil de nuestra Fuerza al desarrollo de las operaciones en el marco de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, los lineamientos del alto gobierno y mis directrices sustentadas en unas bases sólidas por la ética que me ha caracterizado durante toda mi existencia , las cuales fueron robustecidas por los sabios consejos de mi esposa y mi hija, quienes se inspiran en la sabiduría que nos otorga Dios todo poderoso”.

El ya exgeneral del Ejército mencionó que asume su salida “con honor militar, es la riqueza más grande que he obtenido en mis años de servicio, durante toda mi carrera lo mantuve y lo tengo sin mancha y sin tacha, como ser humano he debido tener desaciertos; por cuanto el que hace se equivoca, solo los que no hacen son los que no se equivocan”.