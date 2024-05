Mujer dio a luz a gemelos y pocos días después le amputaron las piernas y una mano; el caso estremeció al mundo

Khedidja Teape es una mujer que vive en Londres, Inglaterra, y a quien su vida le cambió por completo después de dar a luz a gemelos en el Hospital St George’s. Su historia le dio la vuelta al mundo ya que, pocos días después del parto, la protagonista terminó sin sus piernas, una mano y una parte de sus dedos.

Todo comenzó en 2023, junto a su pareja Shawn Ayton ya tenían un niño y una niña llamados Zackai y Zanaya-Li, respectivamente, por lo que se llevaron una gran sorpresa cuando les comunicaron que estaban esperando gemelos, algo que les dio mucha alegría, según contó la mujer al diario The Sun.

La mujer tuvo un embarazo normal. | Foto: Archivo de El País

“Fue una gran sorpresa, pero estábamos emocionados de ampliar nuestra hermosa familia (...) Cuando faltaban tres semanas para mi fecha de parto, tuvimos un baby shower con familiares y amigos. Estaba ansiosa y emocionada por la llegada de los gemelos”, comentó.

Todo iba muy bien, los exámenes sobre sus hijos salieron de la mejor manera y ya solo tocaba esperar su nacimiento. Semanas después, Teape entró en trabajo de parto y finalmente dio a luz a sus gemelos en el Hospital St George’s de Londres. “Nunca me había sentido tan orgullosa al tener a mis nuevos bebés en brazos”, manifestó.

En ese momento, todo salió de la mejor manera, los dos niños nacieron sanos y la mujer no tuvo ninguna complicación, por lo que fue enviada a su casa sin ningún problema. Pero todo cambiaría algunos días después, ya que empezó a sentir dolores de estómago, por lo que aprovechó que las parteras estaban con ella y les indicó que no se sentía bien, a lo que respondieron que todo estaba normal y no tenía nada de que preocuparse.

No obstante, la mamá no confió al 100 % en lo que le dijeron las asistentes médicas y decidió llamar a una ambulancia, los dolores eran intensos. “Aunque las parteras me dijeron que estaba bien, hice caso a mi instinto y llamé a una ambulancia”, comentó.

Las amputaciones

La mujer tuvo un embarazo muy normal. | Foto: Redes sociales

De inmediato, Khedidja fue trasladada al centro médico en el que nacieron sus gemelos, tenía un ritmo cardíaco alto y la presión arterial baja, por lo que terminó perdiendo el conocimiento y, tras unos exámenes, fue llevada a una UCI.

“Terminé en cuidados intensivos y los médicos supusieron que tenía una inflamación en la herida por haber tenido bebés”, dijo.

Los análisis arrojaron que había desarrollado una sepsis posparto, los médicos le indicaron que era posible que no hubiera pasado de esa noche si no llamaba a la ambulancia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la sepsis postparto como “una infección del tracto genital que ocurre desde el periodo transcurrido entre la rotura de membranas o el nacimiento y los 42 días postparto”.

Los trabajadores de la salud iniciaron el respectivo procedimiento, pero lamentablemente ya no había nada que hacer y sus extremidades tenían que ser amputadas si la mujer quería seguir con vida. “Les rogué que no lo hicieran y que primero vieran cuánto sanaba, pero dijeron que no tenían otra opción porque la piel estaba muerta”, señaló.