“¡Qué buena charla nos pegamos!”: Abelardo De La Espriella tras conversar con Rigoberto Urán

Una conversación por videollamada entre el presidente Abelardo De La Espriella y el exciclista y empresario Rigoberto Urán fue la protagonista de una reciente publicación en redes sociales del primer mandatario.

“Qué alegría hablar con mi hermano Rigoberto Urán, orgullo del ciclismo colombiano. ¡Qué buena charla nos pegamos! Con la chispa paisa intacta, celebrando la belleza de su hogar y coincidiendo en algo que nos une profundamente: “A Colombia la sacamos adelante los hombres y mujeres que trabajan, luchan, sueñan y no se rinden ante nada”, aseguró el jefe de Estado en su cuenta de X.

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En la videollamada, ambos intercambian saludos y expresiones de cercanía. “¿Cómo va, hermano? ¿Firme por la patria o no?”, se escucha al comienzo de la grabación. Durante la llamada, Urán y De La Espriella mantienen un tono informal y hacen bromas mientras saludan también a los hijos y a la esposa del deportista, quienes aparecen en pantalla.

En otro momento del video, De La Espriella le dice al exciclista: “Tenemos que vernos, mi hermanito”, antes de despedirse. Urán responde en términos igualmente cercanos durante la conversación.

La publicación vuelve a mostrar públicamente la relación entre el exciclista antioqueño y De La Espriella. Urán ya había aparecido anteriormente en contenidos asociados al entonces candidato presidencial, en medio de una campaña en la que también participaron figuras reconocidas del deporte colombiano.

La conversación termina con nuevos saludos entre ambos y expresiones como “mi hermano”, “mi llave” y “un abrazo con toda, mi Rigo”.