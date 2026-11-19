La Presidencia de la República impartió lineamientos a las entidades del orden nacional para garantizar la presencialidad de sus funcionarios, la continuidad de las actividades institucionales y el cumplimiento de la jornada laboral este jueves 19 de noviembre, en medio de las movilizaciones previstas para esa fecha.

Abelardo De La Espriella recorrió Bogotá durante marchas del petrismo y envió mensaje a los que van a salir: “No voy a aceptar”

Abelardo De La Espriella Primera linea Foto: JUAN CARLOS SIERRA / ESTEBAN VEGA -SEMANA

A través de la Circular Externa No. 11 de 2026, firmada por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Andrés Ríos Puerta, se exhortó a ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y demás organismos de la Rama Ejecutiva a priorizar la asistencia presencial de sus servidores públicos, de acuerdo con sus competencias y las modalidades de trabajo legalmente autorizadas.

El documento señala que las manifestaciones anunciadas no implican una suspensión general de las actividades estatales, por lo que las entidades deberán adoptar medidas para garantizar la prestación de sus servicios y la atención a la ciudadanía.

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Marchas 19 de noviembre Foto: SEMANA

Asimismo, la Presidencia instó a los representantes legales y responsables de talento humano a verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y a reportar ante las autoridades competentes las ausencias injustificadas, cuando haya mérito, bajo las disposiciones del Código General Disciplinario y con respeto al debido proceso.

La circular también contempla coordinación con las autoridades de seguridad y movilidad para facilitar el desplazamiento de los funcionarios, proteger las instalaciones estatales y prevenir alteraciones del orden público, sin afectar el ejercicio pacífico del derecho a la protesta.

Presidente Abelardo De La Espriella y marchas Foto: Presidencia y SEMANA

El documento concluye que las entidades deberán adoptar las decisiones administrativas necesarias dentro de su autonomía, procurando garantizar la seguridad, la movilidad y la continuidad del servicio.