Germán Bahamón, actual gerente de la Federación de Cafeteros, sería el próximo presidente del Consejo Gremial, en reemplazo de Natalia Gutiérrez, quien ocupa ese cargo en 2026.

El Consejo Gremial es el gremio de gremios en Colombia. Agrupa a las asociaciones empresariales más grandes y con voz ante el gobierno nacional. En otras palabras, es algo similar a la mesa en la que se sientan los principales gremios económicos de Colombia para construir posiciones comunes y representar al empresariado ante el Gobierno, el Congreso y otras instituciones.

Presidir el Consejo Gremial implica representar a 33 agremiaciones de empresarios y generar opinión pública alrededor de los temas cruciales para el país, tanto en lo social como en lo económico.

Germán Alberto Bahamón Jaramillo

De este gremio de gremios hacen parte la Andi; Fenalco; Asobancaria, Camacol; Asofondos; Fedepalma; la SAC; Fedegán; Naturgas; Acolgen; Andesco y Fasecolda, entre otros. Cada uno, representando a un sector distinto.

Algunas estadísticas anteriores estiman que el Consejo Gremial representa a al menos el 80 % del PIB del país, teniendo en cuenta que bajo su sombrilla están almenos 15.000 empresas.

Gremios colombianos reunidos con el Ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Foto: @miguel_gomez_m en X

¿Cómo se lleva a cabo la elección?

La elección del que será el timonel del Consejo Gremial se hace a través de votos de los presidentes de gremios.

En el caso de la Federación de Cafeteros, entró a ser parte de la organización empresarial en mayo de 2022.

El nombramiento tiene una vigencia de un año, y la elección se hace en diciembre, como ocurrió con la actual presidente: Natalia Gutiérrez. De hecho, será ella la encargada de convocar la reunión electoral con al menos 15 días calendario de anticipación al vencimiento de su periodo.

Germán Bahamón Foto: Lina Gasca - Colprensa

¿Quién es Germán Bahamón?

Bahamón es un ingeniero de producción agroindustrial nacido en el departamento del Huila. Se formó en la Universidad de la Sabana y luego se especializó en mercadeo estratégico en el CESA.

Igualmente, registra una formación ejecutiva en mercadeo en la Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern, en Chicago.

En materia profesional ha ocupado cargos de alta dirección, en compañías como Apple, Sony Ericsson, América Móvil y Kimberly-Clark, con responsabilidades en Colombia, México, Ecuador, Centroamérica y el Caribe. Como líder de la Federación de Cafeteros también es un caficultor, con una producción del grano en un terreno de unas 15 hectáreas.

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Durante este 18 de noviembre se habría consolidado el número de votos necesarios para que llegue a la presidencia del Consejo Gremial, en donde tendrá la misión de conducir la agenda de negociación con el Gobierno de Abelardo De La Espriella y el Congreso de la República, en un momento de decisiones económicas difíciles y de alta trascendencia para Colombia.