“El responsable de la crisis es Gustavo Petro”: Germán Bahamón, presidente de Fedecafé, rompió su silencio institucional

El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, rompió cuatro años de lo que él calificó como ‘prudencia institucional’ al responsabilizar directamente al expresidente Gustavo Petro por la crisis nacional.

Exportadores de café alertan por propuesta de IVA del 19 % al café verde y sus empaques

“Fui muy prudente durante 4 años. Respetuoso de la institucionalidad. Pero no voy a ser prudente hoy. El responsable de la crisis en la que está este país es Gustavo Petro Urrego”, dijo Bahamón.

Asimismo, durante su intervención en la 90 Cumbre Cafetera organizada por Asoexport, Bahamón rechazó la propuesta de gravar con el IVA del 19 % al café y sus insumos y maquinaria agrícola.

“El café no puede tener un IVA del 19 %”, señaló Bahamón. El dirigente manifestó que el aparato agroexportador requiere condiciones de desarrollo y no mayores gravámenes.

¿Qué dice la Ley de Rescate Económico sobre el IVA al café?

De aprobarse la iniciativa, se eliminarían las exclusiones y tarifas preferenciales vigentes para el sector cafetero. El café verde pasaría de estar excluido a tributar el 19 %, el café tostado y los extractos subirían del 5 % al 19 %, y los insumos esenciales como fertilizantes y sacos de fique perderían su exclusión para quedar bajo la tarifa plena.

Gustavo Gómez, presidente de Asoexport Foto: Asoexport

Esta propuesta encendió las alarmas de los exportadores por el fuerte impacto que causaría en su liquidez operativa.

Dado que Colombia exporta más del 90 % de su grano y estas operaciones internacionales permanecen exentas, las compañías comercializadoras tendrían que asumir el gravamen en sus compras internas y financiar la operación con su propio capital de trabajo mientras esperan el trámite estatal de devolución o compensación.