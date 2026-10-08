La Federación Nacional de Cafeteros manifestó su desacuerdo con un decreto expedido por la Alcaldía de Buenaventura que establece un cobro por circulación en ese distrito.

Se trata del Decreto Distrital 0338 del 26 de agosto de 2026 que fija un cobro de 4.235 pesos por tonelada de carga transportada, con actualización anual de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor.

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“En lo corrido del año, el 60,2 % de las exportaciones de café han sido realizadas a través de los terminales portuarios de Buenaventura, esta medida impone presión a los costos de exportación de nuestro producto. La Federación reconoce la importancia de fortalecer la infraestructura vial y mejorar la movilidad de Buenaventura, pero considera que esta medida introduce un costo adicional para las cadenas exportadoras, afectando la competitividad de los sectores que ejecutan operaciones de comercio exterior a través de dicho puerto marítimo”, dijo la Federación en un comunicado.

Hizo un llamado a la Administración Distrital de Buenaventura a revisar el alcance y los impactos del nuevo cobro, y a generar un espacio de diálogo con los sectores productivos y exportadores antes de su implementación.

El café aporta cerca del 13 % del PIB agropecuario y es el cuarto producto de exportación del país. Foto suministrada por la FNC. Foto: El País

“La competitividad del café colombiano y de las demás cadenas exportadoras requiere una logística eficiente, costos competitivos y condiciones que faciliten el comercio exterior”, concluyó la Federación, que lidera Germán Bahamón.

Este hecho se suma a las dificultades que enfrenta el sector, tras un año de precios y producción históricos como lo fue el 2025.

Ahora, como explicó un informe de Corficolombiana, los vientos dejaron de soplar a favor. Los mismos factores que impulsaron una de las mayores bonanzas cafeteras de las últimas décadas comenzaron a operar en sentido contrario.

El exceso de lluvias, el aumento de 41 % en el precio de la urea, la corrección de los precios internacionales y la apreciación del peso colombiano revirtieron parte de las ganancias recientes del sector y pusieron de manifiesto su elevada dependencia del entorno internacional y del clima.

Además, la probabilidad superior al 90 % de un fenómeno de El Niño muy fuerte durante el último trimestre de 2026 mantiene la incertidumbre sobre la evolución de la producción durante los próximos meses.

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“El café es mucho más que un cultivo. Aporta cerca del 13 % del PIB agropecuario, es el cuarto producto de exportación del país y constituye una fuente fundamental de ingresos para cerca de 550 mil familias en más de 600 municipios. Solo en el Eje Cafetero, una de las regiones afectadas por el reciente sismo, alrededor de 57.000 familias dependen directamente de esta actividad. Por ello, la desaceleración del sector no solo afecta a los productores, sino al comercio, los servicios, el empleo y la actividad económica de numerosas regiones”, señaló el informe.

Fenavi se pronuncia

Por su parte, la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) también se sumó al rechazo. En su concepto, la medida genera preocupación porque incorpora un nuevo costo a las operaciones que utilizan este corredor estratégico para el comercio exterior colombiano.

Lo anterior puede afectar la competitividad de Buenaventura frente a otras alternativas portuarias y, a su vez, la eficiencia de las cadenas logísticas que dependen de este nodo.

“En un momento en el que Colombia necesita fortalecer su comercio exterior y reducir sus costos logísticos, incorporar nuevos costos a la operación portuaria puede producir el efecto contrario, al restarle competitividad a Buenaventura y generar incentivos para que la carga busque otras alternativas”, señala Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi.

Según Fenavi, en 2025, de las 9,9 millones de toneladas de maíz amarillo, soya y torta de soya importadas por Colombia, 3,07 millones ingresaron por Buenaventura. Foto: Bernardo Peña

Solo en 2025, de las 9,9 millones de toneladas de maíz amarillo, soya y torta de soya importadas por Colombia, 3,07 millones ingresaron por Buenaventura con un valor de 880 millones de dólares.

Con el cobro de 4.235 pesos por tonelada, el sobrecosto habría sido superior a 13.000 millones de pesos. En el primer semestre de 2026, Buenaventura concentró nuevamente el 32,5 % de estas importaciones, equivalentes a 1,55 millones de toneladas y 447 millones de dólares, lo que habría representado 6.600 millones de pesos adicionales.

El efecto es mayor en el abastecimiento regional, en 2025, Buenaventura concentró el 74,3 % de las importaciones de maíz amarillo, soya y torta de soya destinadas a Valle del Cauca y Cauca, con 1,73 millones de toneladas.

En el primer semestre de 2026, esta participación se mantuvo en 73,3 %, con 786.000 toneladas. Para Fenavi, un cobro adicional sobre estas materias primas puede elevar los costos de producción y afectar la competitividad y el abastecimiento de una de las principales regiones agroindustriales del país.

Fenavi, en su pronunciamiento, recordó que ya había advertido en febrero sobre la pérdida de competitividad de Buenaventura como punto de entrada de materias primas para la cadena avícola. Mientras en 2011 el puerto concentraba el 53 % de las importaciones de maíz amarillo, soya y torta de soya, en 2025 su participación se ubicó en torno al 32 %.

“Por ello, Fenavi reitera su llamado a la Alcaldía de Buenaventura y a las autoridades nacionales competentes para revisar integralmente los efectos del Decreto Distrital 0338 de 2026 y abrir un espacio técnico e institucional con los sectores productivos y logísticos”, puntualizó.