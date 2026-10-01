¿Por qué el café colombiano es tan apetecido en el exterior? Las fincas productoras serían la clave del éxito

El café colombiano sigue siendo la joya de la corona de la agroindustria del país. Y las razones van más allá del negocio. En la actualidad, 108 países compran activamente nuestro grano, y aunque su aroma y su sabor son factores que atraen a los consumidores, lo cierto es que hoy los clientes quieren ir más allá y conocer quién está detrás de cada taza antes de tomar una decisión.

De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, en el cultivo de café participan 560 mil familias, de 23 departamentos y 601 municipios. Y es justamente esa diversidad de climas y tierras lo que contribuye a que Colombia tenga la capacidad de producir café arábico, la variedad más suave del mundo.

Según las cifras de la Federación, en 2025 el país exportó 13.138.884 sacos de 60 kilogramos de café, y fueron Estados Unidos (40%), Canadá (8), Alemania (7%) y Bélgica (7%) los destinos más importantes.

¿Cuál ha sido la estrategia para cautivar a tantos compradores? La respuesta es simple: a través de la venta uno a uno. En otras palabras, se busca que el posible comprador conozca de primera mano quién produce el grano, en dónde y qué beneficio ofrece su cultivo a las zonas de influencia.

“Todo inicia con la visita del comprador a las fincas cafeteras para que conozca los procesos. También se busca que tenga una relación directa con el caficultor, cate su café y seleccione el perfil de taza que más le guste”, señaló Natalia Valencia, jefe de mercadeo de la Federación y directora de Cafés de Colombia Expo 2026, que se realizará del 15 al 18 de octubre en Corferias, en Bogotá.

Aunque en general este acercamiento ha sido una estrategia fundamental para el éxito de la caficultura nacional, que los clientes conozcan quiénes producen el café que van a comprar ha tenido un impacto especial en grupos vulnerables como jóvenes, mujeres y comunidades afro.

Por eso, la Federación creó el departamento de cafés especiales Kraft, pensado exclusivamente para ese mercado que busca, además de calidad, una tasa que apoye a quienes más lo necesitan.

Así como los extranjeros valoran lo que hay detrás de cada taza, en el marco del Día Internacional del Café vale la pena que como colombianos reconozcamos el trabajo de los caficultores, su conocimiento y capacidad de innovación. “Estamos hablando de que para obtener una taza de café de altísima calidad se necesita la participación de toda una cadena de producción que está comprometida con la excelencia”, concluyó Valencia.