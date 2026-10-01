De casas antiguas a hoteles de lujo: la apuesta de una reconocida cadena griega en Colombia para expandirse por América Latina

Durante siglos, las casas del Centro Histórico de Cartagena han sido parte del paisaje de la ciudad. Algunas, construidas hace cientos de años, han cambiado de uso con el paso del tiempo, pero conservan elementos de la arquitectura que convirtió a la ciudad amurallada en uno de los destinos turísticos más reconocidos de Colombia. Ahora, varias de esas edificaciones están encontrando una nueva vida de la mano de una cadena hotelera de origen griego.

Se trata de Aria Hotels, compañía subsidiaria del grupo Libra, que escogió a Colombia para iniciar su expansión en América Latina. La cadena ya cuenta con propiedades en Cartagena y prepara nuevos proyectos tanto en la ciudad como en Bogotá.

El anuncio más reciente se conoció durante la presentación de los primeros resultados de la denominada ‘Misión Crecer’, estrategia del Gobierno para atraer inversión extranjera. El vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó que Aria Hotels contempla nuevos desarrollos en el país y destacó a Cartagena como uno de los destinos principales de la compañía.

“Es el primer hotel de esta cadena griega en un país en América Latina. Y adivinen a quién escogió: a Colombia, Cartagena de Indias”, afirmó el vicepresidente.

Casas coloniales

La apuesta de Aria Hotels en Cartagena comenzó con proyectos que combinan hotelería boutique y la conservación patrimonial. Uno de ellos es Casa del Torno, ubicada en el barrio San Diego, dentro del Centro Histórico, la cual fue construida en el siglo XVII y restaurada para conservar elementos de su arquitectura colonial. Cuenta con cuatro habitaciones, piscina privada y espacios pensados para una experiencia de alojamiento íntima, integrada al entorno histórico de la ciudad.

A este proyecto se sumó Aria Maria, presentado en 2025 como el segundo desarrollo de la compañía en Colombia. El hotel ocupará una residencia del siglo XVIII y tendrá 35 habitaciones y suites, además de restaurante de inspiración griega, piscina, spa, gimnasio, boutique y una terraza con vista al Caribe.

La apertura de este hotel está prevista para comienzos de 2027 y representa una de las principales apuestas de la cadena en Cartagena: recuperar una edificación que llevaba décadas sin uso y adaptarla a una propuesta hotelera contemporánea sin perder su identidad arquitectónica.

La propuesta de Aria Hotels mezcla hotelería boutique y conservación patrimonial. Foto: Aria Hotels Group - API

La expansión llega a Bogotá

La estrategia de Aria Hotels también contempla un cambio de escenario. En Bogotá, la compañía desarrolla Aria Bogotá, un hotel urbano de 54 habitaciones, además de una zona de restaurante y bar, gimnasio, espacios de coworking, salas de reuniones y áreas para eventos.

Con estos desarrollos, la presencia de Aria Hotels en Colombia comienza a superar el modelo de una propiedad aislada. La compañía, que reúne más de 50 hoteles, villas y casas de playa principalmente en Grecia, busca trasladar a nuevos destinos una propuesta basada en experiencias boutique y edificios con carácter histórico.