José Manuel Restrepo anunció la llegada de importante cadena hotelera al país: “Han decidido apostarle al futuro de Colombia”

El vicepresidente José Manuel Restrepo informó que la cadena hotelera griega Aria Hotels decidió invertir en Colombia y anunció la construcción de un nuevo hotel en Cartagena de Indias, en lo que calificó como una muestra de confianza de los inversionistas internacionales en el país.

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“Colombia es la respuesta”, señaló Restrepo en una publicación en X, al referirse a la decisión de la compañía griega de escoger al país como su primer destino en América Latina.

¡Colombia es la repuesta!



Aria Hotels, cadena griega, decidió apostar por nuestro país para abrir un nuevo hotel, una muestra de la confianza que los inversionistas internacionales tienen en nuestro territorio, en nuestro talento y en el enorme potencial del turismo.



Más… pic.twitter.com/IyF0mSKT7U — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 28, 2026

El vicepresidente aseguró que el proyecto hace parte de los primeros resultados de la denominada Misión Crecer, iniciativa del Gobierno liderado por el presidente Abelardo De La Espriella para promover la llegada de inversión al territorio nacional.

De acuerdo con Restrepo, el proyecto contempla inicialmente un hotel en Cartagena, aunque durante sus declaraciones también anticipó que Aria Hotels tiene previsto desarrollar nuevos establecimientos en Bogotá.

“Es el primer hotel de esta cadena griega en un país en América Latina. Y adivinen a quién escogió: a Colombia”, afirmó el vicepresidente, quien destacó el potencial turístico de Cartagena y la decisión de los inversionistas de apostar por el crecimiento del sector en el país.

El vicepresidente también relacionó la llegada de la compañía con la generación de empleo y nuevas oportunidades económicas. Según Restrepo, una mayor inversión internacional puede contribuir al desarrollo del turismo y ampliar las oportunidades para trabajadores y empresarios colombianos.

José Manuel Restrepo entregó detalles de la llegada de la cadena hotelera. Foto: SEMANA

“Gracias, señor vicepresidente, y te veré allí para un café, ¿sí? Eso es correcto. Muy bien. Gracias y esperamos nuestros nuevos hoteles en Cartagena, en Bogotá, muy pronto", señalaron representantes de la cadena hotelera griega Aria Hotels.

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La llegada de Aria Hotels se suma a las apuestas de capital extranjero por el sector turístico colombiano, particularmente en destinos como Cartagena, uno de los principales mercados del país para la industria hotelera.

Restrepo aseguró que la administración continuará promoviendo la llegada de empresas extranjeras y reiteró que la Misión Crecer busca convertir estos anuncios de inversión en proyectos que contribuyan a la generación de empleo y al crecimiento económico.