José Manuel Restrepo tuvo reunión con Tesla durante su visita a Nueva York: “Una compañía con mucho interés en Colombia”

El vicepresidente José Manuel Restrepo estuvo presente esta semana en Nueva York, para asistir a la asamblea general de Naciones Unidas representando al jefe de Estado, Abelardo De La Espriella. Durante su visita a la ciudad, Restrepo aprovechó también para sostener distintas reuniones con empresas e inversionistas interesados en poner su dinero en el país.

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El vicepresidente aseguró en SEMANA, que se encontró con compañías de distintos sectores como el sector de alimentos, el sector farmacéutico y también el sector de producción de vehículos eléctricos. Una de las más importantes fue Tesla.

Restrepo se reunió con representantes de Tesla y aseguró que la compañía tiene interés en seguir creciendo en el mercado colombiano de vehículos eléctricos. Foto: Vicepresidencia

Restrepo aseguró que la empresa ha planteado en seguir creciendo y tienen en el país la tasa de crecimiento más alto en venta de vehículos eléctricos.

“Ellos seguramente quieren crecer en nuestro país, porque el mercado les está permitiendo crecer, entonces es un ejemplo de una compañía que tiene mucho interés en seguir aprovechando oportunidades en Colombia”, precisó el vicepresidente.

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Dijo que fueron cerca de 4 días de reuniones, con distintos actores y que una de las últimas que tendrá es con organizaciones humanitarias de todo el mundo para seguir apoyando a las personas afectadas por el terremoto.

Anunció además la ‘Milagro week’, que es una semana en la que presentarán el proyecto de Patria Milagro en Estados Unidos y junto a los ministros presentar los proyectos estructurados de inversión que tienen previstos para Colombia, para apuntar al crecimiento que busca el Gobierno.

Durante su visita a Nueva York, el vicepresidente José Manuel Restrepo adelantó encuentros con empresas de los sectores de alimentos, farmacéutico y movilidad eléctrica. Foto: ESPECIAL PARA EL PAIS CALI

El vicepresidente también respondió a las críticas de los opositores del Pacto Histórico que aseguran que Restrepo es el verdadero presidente, al encargarse de los asuntos económicos e internacionales.

“Primero, el presidente de la República electo se llama Abelardo de la Espriella y el presidente está haciendo la tarea que desafortunadamente no hizo un presidente anterior en 4 años. De hecho, él ha hecho más en estos 45 días que creo la totalidad de lo que hizo el anterior gobierno en 4 años. Cuando usted ve, por ejemplo, más de 80 extradiciones. Aquí en Estados Unidos lo celebran mucho, entre otras, además porque significa que verdaderamente hay una lucha contra el narcotráfico. Cuando usted ve un presidente que ha hecho más visitas al Choco que creo la totalidad de las visitas que hizo el presidente anterior, ni siquiera en 4 años”, detalló.