MinTrabajo reportó faltante del gobierno Petro para pagar pensiones en noviembre y diciembre: aseguró que garantizará los giros

Las mesadas pensionales han sido un tema de gran discusión en el país, puesto que el anterior gobierno Petro decidió cambiar el sistema por completo para eliminar a los actores privados del escenario. Ello trajo una mayor incertidumbre para los pensionados frente a si tendrían su giro correspondiente en las fechas y los tiempos pactados.

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Hace unas horas, la ministra del Trabajo, Natalia López, hizo un anuncio sobre los giros de las mesadas para noviembre y diciembre. Aseguró que encontraron un faltante en el presupuesto destinado para esos meses de 2026. Por ello, decidieron iniciar una ruta técnica y presupuestal que les permita garantizar el pago en las fechas pactadas.

La ministra del Trabajo afirmó que los recursos para las pensiones presentaban un déficit frente a las necesidades reales para cerrar 2026. Foto: Congreso de la República / cortesía

“Estamos avanzando en una solución. Cuando llegamos al Gobierno, encontramos un problema serio. Los recursos previstos para atender las pensiones de los colombianos no correspondían a las necesidades reales para cerrar este año. Encontramos una deficiente planeación presupuestal heredada con proyecciones que resultaron insuficientes frente al costo real de las obligaciones pensionales”, detalló.

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La ministra aseguró que la advertencia se hizo tras un faltante de cerca de 5 billones de pesos para poder responder a las mesadas de los dos últimos meses de 2026.

La ministra Natalia López aseguró que el Gobierno adelanta una ruta técnica y presupuestal para garantizar el pago de las pensiones en las fechas establecidas. Foto: 123RF

Es importante tener en cuenta que el Gobierno De La Espriella ha identificado desde su llegada un faltante presupuestal significativo en varias dependencias del Estado, por lo que ha tenido que modificar el presupuesto y tomar otras medidas para garantizar el funcionamiento durante las distintas vigencias.

“La plata de nuestros pensionados es sagrada. Sus derechos se respetan, sus mesadas se pagan y el Gobierno de la Patria Milagro va a cumplirles”, dijo la ministra a través de un comunicado. También envió un mensaje de tranquilidad, asegurando que podrán cumplir con las obligaciones pactadas con los beneficiarios de estos dineros ahorrados.