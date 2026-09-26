Política

Rodrigo Lara anuncia reunión con 11 alcaldes del sur de Bolívar para enfrentar problemas críticos de seguridad

El ministro aseguró que en esta zona del país opera el narcoterrorismo ligado a la renta del oro ilegal.

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Redacción Semana
26 de septiembre de 2026 a las 10:05 a. m.
Rodrigo Lara, ministro del Interior, anunció nuevas acciones de seguridad para enfrentar la presencia de estructuras criminales en el sur de Bolívar.
Rodrigo Lara, ministro del Interior, anunció nuevas acciones de seguridad para enfrentar la presencia de estructuras criminales en el sur de Bolívar. Foto: Juan Carlos Sierra/SEMANA.

Desde su llegada, el Gobierno de Abelardo De La Espriella se ha enfilado contra los grupos criminales que operan en varias zonas del país y que, tras la fracasada paz total del gobierno Petro, se tomaron zonas completas del territorio nacional, amedrentando a la población y aprovechando rentas ilegales por el narcotráfico.

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El nuevo mandatario nacional ha empleado la fuerza del Estado para devolverles la calma y la protección a poblaciones afectadas. Recientemente, el presidente llevó a cabo una operación en Cali, donde la Fuerza Pública reforzó la seguridad y los operativos para dar con los grupos al margen de la ley.

Rodrigo Lara, ministro del Interior.
El Gobierno desplegará medidas de seguridad en el sur de Bolívar, una de las zonas señaladas por las autoridades por la presencia del Clan del Golfo y el ELN. Foto: Ministerio del Interior.

Ahora, su estrategia llegó a Bolívar, más exactamente a los municipios del sur del departamento. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que allí se reunirán con la cúpula militar y policial, además de sostener un encuentro con 11 alcaldes de la región.

Así, se le hará un seguimiento al consejo de seguridad liderado por De La Espriella en Cartagena hace unos días.

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“El sur de Bolívar presenta problemas de seguridad críticos por presencia de narcoterrorismo ligado a renta del oro ilegal. El propósito es coordinar respuesta del Estado en la zona y atender personalmente y en territorio acciones con alcalde y gobernación. Firmes por el sur de Bolívar”, precisó el líder de la cartera.

Rodrigo Lara, ministro del Interior; e imagen de referencia de grupo armado ilegal.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se reunirá con alcaldes del sur de Bolívar para coordinar acciones contra las estructuras criminales que operan en la región. Foto: Ministerio del Interior/AFP.

Lara aseguró que esta zona es una de las más azotadas por el Clan del Golfo y el ELN, por lo que en el Gobierno definieron prioridades para ella. Buscarán desarrollar acciones como la construcción de estaciones de la Policía, sistemas antidrones y cámaras inteligentes.

“Esa labor ya la hicimos en Aguachica, en el sur del Cesar y con los alcaldes del Catatumbo, y así vamos llegando a zonas más críticas del país para coordinar acciones del Estado en estos lugares, particularmente en materia de seguridad”, precisó.

Integrantes del Ejército Nacional se enfrentan a varios grupos armados ilegales en diferentes departamentos del país, como Cauca, Nariño, Putumayo, Guaviare y Meta.
La estrategia de seguridad del Gobierno llegará al sur de Bolívar con la instalación de estaciones de la Policía, sistemas antidrones y cámaras inteligentes. Foto: Ejército Nacional

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