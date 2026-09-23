“Cuando se hablan las cosas, salen adelante”: Rodrigo Lara tras reunión con la bancada del Centro Democrático

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, calificó como “extraordinaria” y “muy amistosa” la reunión que sostuvo con la bancada del Centro Democrático, y aseguró que hubo coincidencias para avanzar en proyectos de interés del Gobierno y de esa colectividad.

Rodrigo Lara reveló quién está detrás de ataque a estación de Policía en Norte de Santander: confirmó primera decisión del Gobierno

Según Lara, el encuentro permitió establecer una ruta de trabajo conjunta. La bancada del Centro Democrático respaldaría iniciativas que hacen parte de la agenda del Ministerio del Interior, mientras que el Gobierno acompañaría proyectos impulsados por los congresistas del partido.

“Estamos básicamente muy sincronizados para apoyar proyectos de ley de la bancada del CD y, por parte del CD, apoyar proyectos de la agenda de MinInterior que se va a radicar ya la semana entrante”, señaló el ministro.

Rodrigo Lara reafirma recorte en la JEP, tras asegurar que en “muchas entidades hay politiquería y derroche”

Imagen de referencia del Centro Democrático. Foto: Lina Gasca

Lara también se refirió a la decisión del Congreso frente a las objeciones formuladas al proyecto de ley del mérito. Explicó que el desenlace fue posible después de un proceso de diálogo entre el Gobierno y el Congreso.

De acuerdo con el ministro, el viceministro Hechem se reunió con el senador Carlos Manuel Cadavid para revisar el contenido de la iniciativa y encontrar puntos de consenso. Tras ese proceso, el Congreso rechazó las objeciones y remitió el proyecto a la Corte Constitucional para que adelante la revisión correspondiente.

Rodrigo Lara, ministro del Interior. Foto: Juan Carlos Sierra/SEMANA.

“El Congreso básicamente ejerció su soberanía”, afirmó Lara, quien insistió en que la decisión había sido previamente discutida con el Gobierno.

“Cuando se hablan las cosas, salen adelante”, concluyó el ministro al destacar el entendimiento alcanzado con la bancada del Centro Democrático.