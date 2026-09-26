Política

Abelardo De La Espriella reacciona a la portada de SEMANA: “Voy a recuperar cada territorio y devolverles la tranquilidad a los colombianos”

El presidente de la República ha lanzado una ofensiva sin precedentes en todo el país contra las estructuras criminales.

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Redacción Semana
26 de septiembre de 2026 a las 10:54 a. m.
El mandatario colombiano reaccionó a la reciente portada de SEMANA sobre su ofensiva contra grupos criminales.
El mandatario colombiano reaccionó a la reciente portada de SEMANA sobre su ofensiva contra grupos criminales. Foto: PRESIDENCIA/ SEMANA

En la edición impresa de este sábado, 26 de septiembre, SEMANA presentó un informe sobre las primeras semanas del Gobierno De La Espriella y el despliegue de una fuerte ofensiva contra organizaciones criminales en varias regiones del país, con operaciones en Santa Marta, Cali y Cauca, además de acciones para detener redes de narcotráfico y estructuras penitenciarias.

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En los últimos días se desarrollaron dos operaciones clave. La primera fue contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (o Los Pachenca), que dejó a varios integrantes muertos, entre ellos alias Cholo, desplegando casi 2.000 uniformados y restableciendo el control en la zona.

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Esta es la portada de SEMANA a la que reaccionó Abelardo De La Espriella. Foto: SEMANA

La portada de SEMANA fue objeto de reacción del presidente De La Espriella, quien a través de un trino se refirió al texto y reafirmó su compromiso de proteger a los colombianos de las mafias que operan en el país, que se fortalecieron en la anterior administración.

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“De frente, sin miedo y con toda la fuerza legítima del Estado. Lo dije y lo estoy cumpliendo: no voy a permitir que las mafias, los narcoterroristas y las estructuras criminales sigan imponiendo su ley en Colombia. Voy a ejercer la autoridad, hacer respetar la ley y enfrentar al crimen con decisión y resultados. No me voy a arrodillar ante las mafias. Voy a recuperar cada territorio y devolverles la tranquilidad a los colombianos”, dijo el mandatario a través de su cuenta de X.

La Operación Iron busca recuperar el control de zonas del centro de Cali y garantizar que comerciantes, trabajadores, familias y ciudadanos puedan transitar y desarrollar sus actividades con tranquilidad.
La Operación Iron busca recuperar el control de zonas del centro de Cali y garantizar que comerciantes, trabajadores, familias y ciudadanos puedan transitar y desarrollar sus actividades con tranquilidad. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA A.P.I

Es importante tener en cuenta que el Gobierno también llevó a cabo una estrategia en Cali, denominada Operación Iron, con 1.200 uniformados en seis comunas, permitiendo 83 capturas y 101 allanamientos. Además, se incautaron armas, drogas y otros elementos. El mandatario nacional estuvo presente en el operativo y el recorrido.

De La Espriella también lanzó una fuerte ofensiva con el traslado de presos de alto perfil, además de la reciente extradición de alias Araña a Estados Unidos.

Abelardo De La Espriella y alias Araña en el proceso de extradición a EE.UU.
Abelardo De La Espriella y alias Araña en el proceso de extradición a EE. UU. Foto: Pantallazos tomados del video publicado por Abelardo De La Espriella en su cuenta de X del 25 de septiembre de 2026