Presidente Abelardo De La Espriella entrega nuevo balance de seguridad: 47 capturas en las últimas 24 horas

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó este sábado un nuevo reporte de los operativos que adelanta la fuerza pública en el país, en el que destacó la captura de 47 personas en las últimas 24 horas.

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De acuerdo con la información suministrada por el mandatario colombiano, en la ciudad de Cúcuta fueron capturados seis integrantes de la estructura de Los Turcos; mientras que en Santa Marta y Ciénaga, cayeron siete de Los Costeños y Los de la Troncal.

También resaltó la incautación de 5.000 estopines y la captura de dos personas en el municipio de Ipiales, del departamento de Nariño. Adicionalmente, resaltó que fueron destruidas 21 dragas usadas en minería ilegal.

El jefe de Estado aseguró que estos resultados en materia de orden público no borran el dolor por el asesinato de dos policías en Abrego, Norte de Santander, en medio de un ataque criminal contra una patrulla.

“A sus familias, toda mi solidaridad. He ordenado mantener la presión operativa en Norte de Santander y avanzar en el esclarecimiento del crimen. La Fuerza Pública seguirá protegiendo a los colombianos”, indicó De La Espriella.

El presidente de Colombia lanzó este viernes un fuerte mensaje por el asesinato de los uniformados, a través de su cuenta personal de X, desde donde lamentó el crimen y pidió que se adelanten cuanto antes las respectivas investigaciones para dar con los responsables de ese hecho.

“Dos policías fueron asesinados en un ataque criminal contra una patrulla en La Piñuela, Ábrego, Norte de Santander. Honro la memoria del intendente César Augusto Rodríguez Nieves y del auxiliar Brian Estiven Lizarazo Torres. A sus familias y a la Policía Nacional, toda mi solidaridad”, expresó De La Espriella.

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Y agregó: “En la zona tienen presencia los frentes Camilo Torres y Carlos Armando Cacua Guerrero del grupo narcoterrorista ELN. He ordenado identificar y capturar a los responsables. Les voy a cobrar cada gota de sangre de nuestros héroes y del pueblo colombiano. ¡Juro que los voy a acabar!”.

El director de la Policía, general Alejandro Barrera, también se pronunció por el asesinato de los uniformados: “¡En memoria de nuestros héroes! Con profundo dolor recibo la noticia del asesinato de nuestros policías, el señor intendente César Augusto Rodríguez Nieves y el señor auxiliar de policía Bryan Stiven Lizarazo Torres, quienes fueron atacados mientras se desplazaban a realizar una actividad de prevención y acercamiento con los ciudadanos, en Ábrego, Norte de Santander”.