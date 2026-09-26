Doble golpe de El Niño: la crisis de agua y energía que se avecina en el país

El fenómeno climático ya está presente y el Ideam advierte que podría alcanzar una intensidad muy fuerte entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. La preocupación coincide con un deterioro de las condiciones hidrológicas del sistema eléctrico: los aportes llevan cuatro meses consecutivos por debajo de la media histórica y los embalses se encuentran alrededor del 79 por ciento de su capacidad útil.

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El problema ocurre mientras el consumo de electricidad continúa creciendo. En agosto, la demanda registra un aumento cercano al 6 por ciento frente al mismo periodo de 2025, incremento que viene sostenido desde marzo. Si los aportes hídricos siguen cayendo, las plantas térmicas tendrán que asumir una carga mayor. XM contempla escenarios en los que podrían requerirse cerca de 100 GWh diarios durante varios meses.

El fenómeno de El Niño representa el principal riesgo al alza de la inflación para final de este año e inicios de 2027. Foto: G Graphic & Motion - stock.adobe

La presión no se limita al sector energético. El Ministerio de Vivienda identificó 558 municipios en riesgo alto o muy alto de desabastecimiento de agua y, al 23 de septiembre, 23 municipios de 15 departamentos ya reportaban afectaciones en sus sistemas de acueducto.

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El escenario también puede llegar al bolsillo: una mayor utilización de generación térmica podría elevar los costos de producción y presionar al alza las tarifas de electricidad, como ya lo anunció María Nohemí Arboleda, ministra de Minas y Energía, ante el Congreso.

El Ministerio de Vivienda identificó 558 municipios en riesgo alto o muy alto de desabastecimiento de agua. Foto: SEMANA / API

1. El reloj ya está corriendo

Entre septiembre de 2026 y febrero de 2027 se espera la mayor intensidad del fenómeno de El Niño.

¿Hasta cuándo? El Ideam prevé que el evento climático podría persistir hasta el primer trimestre de 2027.

90 % de probabilidades de una intensidad muy fuerte durante el último trimestre de 2026.

75 % de probabilidades de que El Niño sea el más intenso de los últimos 76 años.

2. El agua que produce electricidad: 79 %

Nivel del embalse agregado del sistema eléctrico (al 15 de septiembre) No es el agua potable del país. Es el volumen útil de los embalses destinados a la generación de electricidad.

73,31 % Aportes hídricos de septiembre frente a la media histórica.

4 meses con aportes hídricos consecutivos por debajo de la media histórica.

3. Menos lluvia, más térmica, mayores costos

Menos lluvia. Menos agua en embalses. Menos hidroeléctrica. Más regeneración térmica. Mayores costos. Generación térmica. 84,12 GWh/día: registrados el 11 de septiembre. Hasta 100 GWh/día podría requerir el sistema en escenarios deficitarios.

4. La demanda no para: +6,08 % es el crecimiento de la demanda de electricidad en septiembre.

5. El problema del agua potable: 558 municipios y áreas no municipalizadas en riesgo, 111 en riesgo muy alto, 447 en riesgo alto.

6. Ya hay afectaciones en 23 municipios y 15 departamentos.

Reportan afectación en sistemas de acueducto y alcantarillado.