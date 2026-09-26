Capturan en Buenaventura a alias Pineda, presunto cabecilla de zona de Los Shottas

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, propinó un duro golpe a la banda delincuencial Los Shottas, una de las principales estructuras de crimen organizado que opera en Buenaventura.

Esta es la sangrienta banda criminal patrocinada por Los Shottas que está delinquiendo en Cali y que estaría detrás de varios sonados homicidios

Esta banda delincuencial controla gran parte de la zona continental de Buenaventura. Además, tienen un dominio histórico en la Comuna 12 y mantienen una fuerte influencia en las comunas 5, 7, 8, 9 y 11.

En un operativo liderado por la Policía Nacional fue capturado alias Pineda, un señalado cabecilla de zona de Los Shottas, por el delito de concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con las autoridades, este hombre sería el principal coordinador del tráfico de cocaína hacia Centroamérica y habría liderado alianzas criminales con el ELN por el control territorial.

Alias Pineda también estaría relacionado con extorsiones y desplazamientos forzados en la ciudad de Buenaventura, donde esta estructura criminal mantiene un dominio en varios sectores.

“Con esta captura afectamos las capacidades de esta estructura criminal y avanzamos en la recuperación de la seguridad y tranquilidad de las comunidades”, señaló la institución.

El grupo, que nació a finales de diciembre de 2020, tiene su sustento principalmente del narcotráfico, extorsiones generalizadas a comerciantes y transportadores, piratería o hurto a embarcaciones turísticas, homicidios y desplazamiento forzado de familias para apoderarse de viviendas.

Ya las autoridades colombianas han documentado los presuntos nexos y alianzas delictivas entre Los Shottas y varios frentes del grupo criminal del ELN para coordinar el tráfico de drogas y mantener el control territorial.

*En desarrollo…