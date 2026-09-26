Abelardo De La Espriella tendrá partido para las elecciones del 2027: Enrique Gómez confirma nacimiento de una nueva colectividad de derecha

SEMANA: ¿Cómo será la fusión de Defensores de la Patria y Salvación Nacional?

ENRIQUE GÓMEZ: Viene el proceso de fusión entre el movimiento significativo de Ciudadanos y Salvación Nacional. Así se lo pediremos al Consejo Nacional Electoral para que lo considere y lo apruebe. Es un proceso que está reglado en la legislación electoral y nuestro afán es tenerlo listo para enfrentar el desafío de las elecciones territoriales en octubre de 2027 en todo el territorio nacional. Tenemos ya muchísimos aspirantes de calidad en cientos de municipios; tenemos las estructuras, tanto de Salvación como de Defensores, ya trabajando en estos procesos. Queremos hacer una selección cuidadosa de los candidatos.

Eventualmente, en algunos casos también evaluaremos coaliciones para asegurar que el Pacto Histórico no pueda ganar en ninguna capital ni en ningún departamento relevante, y para tener un respaldo político territorial importante para el Gobierno de Abelardo de la Espriella. El presidente tendrá partido político para 2027.

SEMANA: Una unión para las elecciones de 2027 de sectores de derecha…

E.G.: En eso estamos comprometidos y, obviamente, liderando ese proceso para que sea muy exitoso. Es una nueva forma política, es una nueva visión de país, es una visión de país que no solo gozó de un amplio respaldo el 31 de mayo y el 21 de junio en la presidencial, sino que nos tiene a nosotros en el Congreso en este momento. Y creo que el paso lógico a seguir es el de consolidación en las elecciones territoriales de 2027, que son un reto muy grande porque allí competiremos con los políticos tradicionales, contra el Pacto Histórico y con distintos tipos de coaliciones, pero creemos que sí somos una fórmula de renovación política para el futuro del país.

SEMANA: ¿Y qué va a pasar con el Centro Democrático? Porque esta fusión de ustedes es un solo partido de derecha.

E.G.: El Centro Democrático tiene su propio espacio electoral en los territorios. Cuenta con unas posiciones muy fuertes en algunos lugares del país, las cuales tendrá que defender, y me imagino que también estará adelantando un plan nacional. Ya veremos si en algunos lugares tiene sentido hacer coaliciones con ellos o con otros partidos y si logramos llegar a acuerdos en esos escenarios. Creo que la alianza que rodea y respalda al presidente De La Espriella es amplia y reúne a partidos que, en esencia, creen en la democracia y quieren defenderla del riesgo claro que representa el Pacto Histórico, pues es una colectividad que ha demostrado que no quiere mantener una forma democrática.

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SEMANA: ¿El reto es ganarle terreno al Pacto en todas las regiones?

E.G.: Todos los demócratas en Colombia, en las territorialidades, tenemos el compromiso de triunfar, de frenar al Pacto Histórico y de lograr buenos candidatos. La democracia se vive en lo territorial. El alcalde es realmente el verdadero representante del Estado para la gran mayoría de los ciudadanos, y por eso esta fusión entre Defensores de la Patria y Salvación Nacional lo que busca es traer sangre nueva, gente que tenga una visión diferente de la política, que represente, como lo ha sido el presidente De La Espriella, una alternativa en el perfil y en la manera de ejercer el Poder Ejecutivo.

SEMANA: Pero hay quienes dicen que esta fusión busca bloquear al Centro Democrático y le entiendo que están hasta dispuestos a hacer alianza con ellos...

E.G.: Yo no me anticipo, depende del mapa electoral de cada municipio. El Centro Democrático tal vez quisiera no tener competencia, pero yo creo que la competencia en política es positiva. Es bueno competir, así a algunos les guste tener espacios de exclusividad; yo creo que es buena la renovación y es buena la existencia de esta alternativa de Defensores de la Patria para todos los ciudadanos en todos los lugares del país.

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SEMANA: ¿En cuánto tiempo podría estar lista esta fusión?

E.G.: Dependemos del CNE, pero pienso que es un proceso que no debería tomar mucho tiempo. Y, de todas formas, ya estamos trabajando en las candidaturas, porque, al margen de quién otorgue el aval, la selección política, el análisis de los mapas y la conformación de las listas pueden adelantarse de manera preliminar. Salvación Nacional cuenta con personería jurídica plena y puede avanzar en ese trabajo con los equipos de Defensores, los de Salvación y muchas personas interesadas en aplicar en lo local la doctrina de la extrema coherencia del presidente Abelardo De La Espriella.

SEMANA: Y para el presidente De La Espriella las elecciones de 2027 son sumamente importantes…

E.G.: Para cualquier Gobierno, claro. Es, de todas formas, una suerte de referendo político sobre la gestión del Ejecutivo. Creemos que, con la energía que el presidente ha puesto en su mandato, los resultados que ya se ven en seguridad, el esfuerzo por reconstruir la institucionalidad, evitar un apagón y enfrentar la crisis de la salud, el Gobierno puede obtener un buen resultado en las elecciones de 2027 a través de Defensores de la Patria.

En diálogo con Diego Bonilla, editor político de SEMANA, el congresista de Salvación Nacional no descarta alianzas con el Centro Democrático en algunas regiones del país. Foto: Bryan Rosado-SEMANA

SEMANA: Abelardo De La Espriella lleva ya mes y medio de mandato, ¿cómo le ha ido al presidente?

E.G.: Pues empezando por el terremoto, que ha sido un desafío para el país y para el Gobierno de una trascendencia y de un alcance terrible. Creo que el Gobierno se ha esforzado mucho y ha buscado mostrar resultados inmediatos, no solo durante la atención de la emergencia, con el rescate de personas y la recuperación de cuerpos, sino también en la reactivación de las zonas más afectadas por la tragedia, mediante la remoción de escombros y el levantamiento de un inventario de necesidades, especialmente en materia de vivienda.

Y el Gobierno no solo ha logrado convocar la solidaridad del sector empresarial colombiano en unas cifras nunca antes vistas –eso es una señal de credibilidad de lo que genera este nuevo Gobierno–, sino que, con unas restricciones fiscales muy importantes, de todas formas, se está iniciando ya el proceso de reconstrucción, que se va a hacer de acuerdo con unos criterios técnicos bien consolidados.

Creo que ese es un gran logro y que se ha podido mantener el rumbo del Gobierno en materia de seguridad, que era la principal promesa de campaña. El país ya percibe un cambio radical en la postura del Ejecutivo, con la neutralización de objetivos de alto valor y acciones que han alterado dinámicas de control territorial en zonas críticas.

A esto se suma el inicio de una estrategia de erradicación más amplia, pese a una intensa disputa jurídica y a decisiones judiciales que deberán ser explicadas. El objetivo es reducir una de las principales fuentes de financiación de estas organizaciones y mantener un alto nivel de operaciones de la fuerza pública en todo el territorio nacional. Por eso, creo que el balance es positivo en medio de una situación sumamente difícil en la cual el presidente De La Espriella tuvo que abordar el inicio de su mandato.

SEMANA: Pero Iván Cepeda dice que quienes han sido dados de baja son “compatriotas” ...

E.G.: El punto no es si son o no colombianos, sino que se trataba de objetivos de alto valor. En muchos de estos casos, además, la impunidad con la que operaban habría sido facilitada directamente por el Gobierno de Gustavo Petro: algunos fueron designados gestores de paz y estructuras como las de Calarcá y Mordisco recibieron beneficios en el marco de la política de paz total. Y son objetivos que están siendo víctimas de la fuerza letal porque no tienen ninguna disposición de sometimiento.

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SEMANA: Hemos visto un presidente que está en todas las regiones y el Pacto Histórico ha tenido dificultades para hacer oposición. ¿Se quedaron sin discurso?

E.G.: El Pacto se quedó sin un discurso político. El problema principal del Pacto es la revelación de los escándalos de corrupción del gobierno de Gustavo Petro, y muchos de esos escándalos tocan esa bancada. Muchos de esos escándalos van a tocar la pasada campaña presidencial de Iván Cepeda, porque gran parte de los recursos que se contrataron indebidamente se sustrajeron en el Gobierno de Gustavo Petro, en particular en los últimos seis meses del mandato. El problema de esta oposición es que no tienen ninguna autoridad moral para nada. Y lo que tiene es la capacidad de hacer ruido, un ruido que cada vez es menos eficaz, un ruido que se traduce al final del día en un espectáculo realmente lamentable en los debates del Congreso y en el abuso de la Ley 5 de 1992 (reglamento del Congreso).

El fracaso de las mociones de censura contra los ministros de Vivienda y de Defensa demuestra que no hay fondo en este proceso de oposición, y son cortinas de humo para tratar de tapar lo que ya es cada vez más evidente. Cada día que pasa descubrimos nuevos escándalos gravísimos de mal uso de los recursos, de indebidas prácticas de contratación. El gobierno de Gustavo Petro es el más corrupto de la historia de Colombia.

SEMANA: Pero Petro y Cepeda están convocando movilizaciones, ¿será que es cierto que se avecina un nuevo estallido social en Colombia?

E.G.: Las milicias del ELN y de las Farc han estado siempre disponibles para asociarse con el Pacto Histórico y generar estas ficciones de movimientos sociales. Yo no veo ambiente para eso; creo que eso les va a salir mal porque el país cada día es más consciente de lo grave y de lo funesto que fue el Gobierno del Pacto Histórico.