Política

Nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, anunció nueva sede alterna en esta importante ciudad

Gutiérrez hizo el anuncio en medio de su discurso de posesión.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

25 de septiembre de 2026 a las 8:30 p. m.
Joaquín Gutiérrez asume la presidencia de Ecopetrol y anuncia nueva sede alterna en Barranquilla.
Joaquín Gutiérrez asume la presidencia de Ecopetrol y anuncia nueva sede alterna en Barranquilla. Foto: API

Joaquín Gutiérrez asumió formalmente la presidencia de Ecopetrol, la compañía petrolera y energética más grande de Colombia, durante el acto oficial de posesión encabezado por el presidente, Abelardo De La Espriella,

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En el evento, el nuevo presidente fijó el rumbo estratégico que tomará la iguana hidrocarburífera, enfatizando una apuesta por el fortalecimiento operacional en la región Caribe.

En medio de su intervención inicial, Gutiérrez sorprendió al sector energético al anunciar una descentralización operativa que contempla el establecimiento de una nueva sede institucional de la compañía en la capital del Atlántico.

“Ecopetrol emergerá desde la costa e irrigando a todo el país. Barranquilla tendrá una nueva sede alterna”, aseguró el directivo al fundamentar la visión territorial de su administración.