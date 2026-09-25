Nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, anunció nueva sede alterna en esta importante ciudad

Joaquín Gutiérrez asumió formalmente la presidencia de Ecopetrol, la compañía petrolera y energética más grande de Colombia, durante el acto oficial de posesión encabezado por el presidente, Abelardo De La Espriella,

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En el evento, el nuevo presidente fijó el rumbo estratégico que tomará la iguana hidrocarburífera, enfatizando una apuesta por el fortalecimiento operacional en la región Caribe.

En medio de su intervención inicial, Gutiérrez sorprendió al sector energético al anunciar una descentralización operativa que contempla el establecimiento de una nueva sede institucional de la compañía en la capital del Atlántico.

Joaquín Gutiérrez, presidente de Ecopetrol, anunció que la compañía tendrá una sede alterna en Barranquilla. “Emergerá desde la Costa irrigando a todo el país”, dijo sobre el futuro de la empresa. #VocesySonidos pic.twitter.com/sYK3DWWHz4 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 26, 2026

“Ecopetrol emergerá desde la costa e irrigando a todo el país. Barranquilla tendrá una nueva sede alterna”, aseguró el directivo al fundamentar la visión territorial de su administración.