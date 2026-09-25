Presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, habló de los retos que tiene el nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez

Se siguen conociendo las voces que han venido reaccionando al anuncio del nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez. Fue el caso del presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil.

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Barguil publicó un video en el que puso sobre la mesa las tareas que deberá asumir de manera urgente el nuevo presidente de la que es considerada la joya de la corona.

“Ecopetrol tiene un nuevo presidente y tiene una tarea muy clara: aumentar el valor de la compañía, explorar y aumentar exponencialmente su producción”, afirmó.

Además, manifestó: “Colombia no puede darse el lujo de perder sus reservas ni de depender cada vez más de las importaciones. Necesitamos un Ecopetrol fuerte, eficiente y estratégico para la seguridad energética del país. Es hora de su renacer”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Bargüil, detalló las tareas más urgentes que deberá atender el nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez: “Aumentar el valor de la compañía”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/8glY0W6Vp5 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 25, 2026

Cabe reseñar que esta semana la Junta Directiva de Ecopetrol, en pleno y por unanimidad, “designó a Joaquín Gutiérrez Caballero como nuevo presidente de Ecopetrol, luego de un proceso estructurado y ágil, que tuvo como principal premisa seleccionar un líder articulador, con capacidad de convertir los desafíos en resultados concretos”, se desprende de una comunicación de la compañía.

“Gutiérrez Caballero asumirá el cargo a partir de este lunes 28 de septiembre de 2026, en lo que constituye el inicio de una etapa trascendental para la Compañía, que tendrá como propósito impulsar el renacer de Ecopetrol, mediante el fortalecimiento de sus capacidades y la recuperación de la confianza de sus grupos de interés, para proyectarla como una empresa sólida, competitiva y generadora de valor para todos los colombianos”, recalcó finalmente Ecopetrol en la comunicación.