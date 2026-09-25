Declaran insubsistentes a dos de las funcionarias más poderosas de la Procuraduría General

Fuentes cercanas y de la máxima credibilidad le confirmaron a SEMANA la salida de dos de las funcionarias más poderosas de la Procuraduría General.

Se trata de María Fernanda Rangel Esparza, quien desde mayo de 2025 venía fungiendo como procuradora delegada para los entes territoriales.

A su turno, María Fernanda Rangel Esparza, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y la mujer de la Procuraduría General de la Nación, señaló que desde el ministerio público se viene avanzando en una capacitación permanente… pic.twitter.com/ae4Q0bhEQD — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) July 28, 2026

Rangel Esparza había sido directora de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría General.

Igualmente, en 2022, fue candidata al cargo de contralora general de la República, recibiendo el apoyo significativo de varios partidos y movimientos políticos.

Además, se conformó la salida de María Paola Suárez, procuradora delegada para las Fuerzas Militares, cargo que venía desempeñando desde diciembre de 2024.

La Procuradora delegada para la Fuerza Pública, María Paola Suárez, intervino en el III Congreso Nacional de Derecho Disciplinario para la Fuerza Pública. En el espacio académico se intercambiaron experiencias y se escucharon opiniones y posturas sobre la importancia de… pic.twitter.com/QA60zPdgyQ — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) July 30, 2026

Suárez es abogada, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, y cuenta con 19 años de experiencia en los sectores público y privado. Lideró el Viceministerio de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior.

Fuentes internas le confirmaron a SEMANA que la declaratoria de insubsistencia las tomó por sorpresa, dada su cercanía histórica con el procurador general, Gregorio Eljach.