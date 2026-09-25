CONFIDENCIALES

Declaran insubsistentes a dos de las funcionarias más poderosas de la Procuraduría General

SEMANA confirmó la salida de dos de las mujeres más importantes del ente de control disciplinario.

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Redacción Semana
25 de septiembre de 2026 a las 7:49 p. m.
Sede de la Procuraduría General de la Nación, en el centro de Bogotá.
Sede de la Procuraduría General de la Nación, en el centro de Bogotá. Foto: Catalina Olaya - Colprensa / El País

Fuentes cercanas y de la máxima credibilidad le confirmaron a SEMANA la salida de dos de las funcionarias más poderosas de la Procuraduría General.

Se trata de María Fernanda Rangel Esparza, quien desde mayo de 2025 venía fungiendo como procuradora delegada para los entes territoriales.

Rangel Esparza había sido directora de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría General.

Igualmente, en 2022, fue candidata al cargo de contralora general de la República, recibiendo el apoyo significativo de varios partidos y movimientos políticos.

Además, se conformó la salida de María Paola Suárez, procuradora delegada para las Fuerzas Militares, cargo que venía desempeñando desde diciembre de 2024.

Suárez es abogada, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, y cuenta con 19 años de experiencia en los sectores público y privado. Lideró el Viceministerio de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior.

Fuentes internas le confirmaron a SEMANA que la declaratoria de insubsistencia las tomó por sorpresa, dada su cercanía histórica con el procurador general, Gregorio Eljach.