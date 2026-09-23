Procuraduría reclama acciones para enfrentar la explotación sexual y trata de personas

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado para que las autoridades enfrenten los delitos de explotación sexual y trata de personas, que “afectan profundamente la dignidad, la libertad y la integridad de las víctimas”.

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Así lo acaba de señalar la entidad, a través de un comunicado, en el que afirma que “estos delitos suelen estar acompañados de engaños, falsas promesas, amenazas y distintas formas de sometimiento, cuyas consecuencias generan un dolor permanente en las víctimas, sus familias y comunidades”.

El llamado que hace el ente de control se da luego de un trabajo articulado en los territorios, en donde por lo general arrecia el conflicto, lo que genera una vulnerabilidad especial para las mujeres.

Estos factores se dan “especialmente en zonas rurales y de frontera y entre poblaciones históricamente vulnerables. En algunos contextos, estas circunstancias ocasionan una doble afectación, pues las personas pueden ser simultáneamente víctimas de trata y de hechos relacionados con el conflicto armado”.

La explotación sexual infantil en Colombia es uno de los delitos más graves. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El ente de control alertó sobre “la transformación de las estructuras de delincuencia organizada transnacional, que recurren cada vez con mayor frecuencia a las redes sociales y a las plataformas digitales para contactar a sus víctimas mediante ofertas laborales fraudulentas, propuestas de viajes, relaciones sentimentales engañosas y promesas de mejores oportunidades”.

Hoy se conmemora el Día de la Lucha contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual; por eso, la Procuraduría hizo un llamado a las entidades competentes para que fortalezcan la coordinación institucional, identifiquen oportunamente los factores de riesgo, garanticen una atención integral con enfoque diferencial y de género, y adelanten acciones eficaces para investigar y sancionar a los responsables.

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Asimismo, invitó a la ciudadanía, pero sobre todo a los padres de familia, a mantenerse alertas junto con sus hijos, verificar las ofertas recibidas por medios digitales, acudir a los canales institucionales y denunciar cualquier situación sospechosa.

Combatir la impunidad es indispensable para proteger a las víctimas y cerrarles el paso a las redes criminales que se lucran de la necesidad, la vulnerabilidad y los sueños de miles de personas.