UNGRD destina millonaria cifra para combatir el incendio de Villa de Leyva. Carlos Amaya se pronuncia: “Estamos confiados”

La respuesta para contener el incendio forestal que afecta a Villa de Leyva tendrá un refuerzo aéreo durante este miércoles, luego de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) destinara $3.000 millones para fortalecer las labores de control y extinción de las llamas.

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La operación contará con seis helicópteros realizando descargas de agua y otro destinado a labores de coordinación y mando. El anuncio fue destacado por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien señaló que las aeronaves estarán operando durante toda la jornada con el objetivo de avanzar en la contención del fuego.

De acuerdo con el balance entregado por la UNGRD, hasta el momento se han realizado 119 descargas de agua sobre las zonas afectadas. En las labores participan alrededor de 250 personas, mientras que el incendio presenta un 78 % de control. Sin embargo, la extensión afectada preliminarmente asciende a 1.340 hectáreas.

Por otro lado, Amaya explicó que entre las aeronaves disponibles se encuentran equipos de la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, además de un helicóptero que será facilitado durante nueve horas por USENSA para apoyar las descargas.

Incendio Forestal en Villa de Leyva. Foto: Colprensa / Redes sociales / API

A este despliegue se suma una aeronave de mando, cuya función será facilitar la coordinación de los diferentes equipos que estarán trabajando desde el aire. Según el gobernador, la presencia de estos recursos permitirá mantener durante varias horas las labores de lanzamiento de agua sobre los puntos donde todavía persiste el fuego.

El mandatario también reconoció el trabajo de los organismos que permanecen en tierra enfrentando la emergencia. Bomberos, Defensa Civil, Policía, Ejército y Cruz Roja hacen parte del personal que continúa participando en las acciones para contener la conflagración.

“Estamos confiados hoy en Dios y felices por tener tanto respaldo de la ciudadanía y por la gran labor que vienen haciendo bomberos, defensa civil, policía, ejército, Cruz Roja, todos estos hombres maravillosos que se merecen un gran homenaje de todo el pueblo boyacense y colombiano porque son los verdaderos héroes”, afirmó el funcionario.

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Otro elemento que genera expectativa en la zona es la presencia de las primeras lluvias, Amaya aseguró que durante las primeras horas de este miércoles se registraron precipitaciones en la zona, un factor que podría contribuir a extinguir el fuego.

Con el nuevo despliegue, las autoridades esperan aprovechar la capacidad de los seis helicópteros para realizar descargas de manera constante y avanzar sobre los sectores donde todavía se mantienen activos algunos frentes. La meta, según expresó el gobernador, es que al finalizar el día se pueda contar con un balance favorable.