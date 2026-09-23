Grave accidente de bus en la vía Medellín-Puerto Berrío: vehículo terminó en un abismo y hay 20 heridos

Un bus de servicio intermunicipal terminó volcado luego de caer por un barranco en la vía que comunica a Medellín con Puerto Berrío, en Antioquia. El accidente se registró durante la mañana de este miércoles y dejó, según primeros informes, 20 personas heridas.

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La emergencia fue atendida por organismos de socorro y personal encargado de la operación de la vía, quienes se desplazaron hasta el lugar para auxiliar a los pasajeros que se encontraban dentro del vehículo. Entre los equipos que participaron estuvieron integrantes del Cuerpo de Bomberos de Puerto Berrío, la Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena Medio y personal de la Concesión Autopistas del Magdalena.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 7:00 de la mañana en el sector conocido como Alto del Águila, dentro de la jurisdicción de Puerto Berrío. De acuerdo con la información preliminar, el conductor habría perdido el control del automotor, que posteriormente salió de la vía y terminó en un barranco de cerca de 20 metros de profundidad.

El vehículo pertenecía a la empresa Copetrán y cubría la ruta entre Santa Marta y Medellín. Tras abandonar la carretera, el bus terminó volcado, situación que generó la movilización de los equipos de emergencia para atender a los pasajeros y establecer la gravedad de las lesiones.

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