Integrante del Clan del Golfo contó por qué decidió entregarse al Ejército: “El Tigre Abelardo está muy bravo”

Un integrante del Clan del Golfo que decidió entregarse a las autoridades contó en un video difundido por el Ministerio de Defensa las razones que, según su testimonio, lo llevaron a abandonar las filas de esa organización junto con otros compañeros.

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El hombre explicó que la decisión estuvo relacionada con el desgaste que, según dijo, venían experimentando dentro del grupo y con la presión de las operaciones adelantadas por el Ejército en la zona donde permanecían.

“Yo tomé la decisión de someterme con los compañeros porque, la verdad, por un lado ya estábamos aburridos de estar ahí en ese lado y, por otro lado, el Ejército estaba rematando muy duro por ese sector y decidimos hacer que nos íbamos a ir”, relató el integrante en el video.

De acuerdo con su declaración, la salida fue coordinada con otros miembros de la estructura y contó con el acompañamiento de las autoridades para concretar la entrega. El hombre aseguró que varios de sus compañeros también tomaron la determinación de abandonar la organización.

Cuatro integrantes del Clan del Golfo que se sometieron a la justicia. Foto: SEMANA

Durante el testimonio, además, hizo un llamado a quienes todavía permanecen en grupos armados para que sigan el mismo camino y se entreguen a las autoridades, especialmente por las consecuencias que, según afirmó, la permanencia en esas estructuras puede generar para ellos y sus familias.

“Yo les aconsejo y por el bien de ellos y de familiares de todos que están allá, que se entreguen y dejemos las armas, que eso no trae nada bueno”, manifestó.

En otro momento de su declaración, el integrante hizo referencia al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y a la ofensiva de la Fuerza Pública contra las organizaciones criminales.

“Si seguimos así, van a acabar con nuestra vida porque el Ejército y el Tigre Abelardo están muy bravos, están arrematando con la corrupción”, afirmó el hombre, utilizando el término “Tigre Abelardo” para referirse al mandatario.

La declaración se conoce en medio de una estrategia del Gobierno nacional que ha puesto como prioridad las operaciones de la Fuerza Pública contra las estructuras criminales. La Presidencia ha señalado que desde el inicio del actual Gobierno se han realizado capturas, operaciones contra cabecillas y decomisos de material utilizado por organizaciones ilegales.

El caso también coincide con la entrega de cuatro integrantes de la estructura Juan de Dios Úsuga, reportada en Briceño, Antioquia. Según la información oficial suministrada sobre ese procedimiento, los integrantes quedaron a disposición de las autoridades junto con material de guerra y elementos de intendencia.

El integrante que aparece en el video cerró su declaración insistiendo en que quienes continúan dentro de las organizaciones armadas consideren la posibilidad de someterse a la justicia, al argumentar que sus decisiones también tienen consecuencias para sus familiares.

“Yo les digo que se entreguen, por el bien de todos y de nuestros familiares, porque el día de mañana no queremos ver a nuestra mamá llorando”, concluyó.