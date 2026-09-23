Colombia tendrá este miércoles una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado y lluvias en amplios sectores del territorio nacional.

El Ideam también advierte sobre temperaturas máximas cercanas o superiores a los promedios climatológicos en varias zonas.

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Estas son las regiones donde se esperan lluvias durante la jornada

El pronóstico nacional del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), señala que las precipitaciones tendrán presencia en amplios sectores de la región Pacífica y su área marítima.

De igual manera, esto se presentará en el sur y centro del Caribe, en el norte y centro de la región Andina y en sectores dispersos de la Orinoquía y la Amazonía.

En el Caribe, las lluvias moderadas y localmente fuertes podrían presentarse principalmente durante la tarde y la noche en sectores de Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y el sur de Córdoba.

En contraste, gran parte de La Guajira y el centro-norte de Magdalena tendrán condiciones mayormente secas.

La región Pacífica tendrá una jornada entre parcial y mayormente nublada, con precipitaciones moderadas a fuertes, especialmente en horas de la tarde y la noche, en zonas dispersas de Chocó, occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

También se prevén lluvias moderadas a fuertes en la plataforma marítima del Pacífico.

En la región Andina, el Ideam pronostica posibles lluvias durante la mañana en Antioquia, Santander y el noroccidente de Cundinamarca.

Para la tarde y la noche aumentará la nubosidad y se esperan precipitaciones moderadas a localmente fuertes en sectores de Norte de Santander, Santander, Antioquia, Risaralda, Caldas, noroccidente de Boyacá, Quindío, occidente de Cundinamarca y norte del Tolima.

Mientras tanto, gran parte del Huila, el sur de Norte de Santander, el centro de Boyacá, el nororiente de Cundinamarca y el sur del Tolima tendrán cielo de ligera a parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

En la Orinoquía, se esperan lluvias de ligeras a moderadas durante la tarde y la noche en el centro y occidente del Meta y Casanare.

En el piedemonte llanero también podrían presentarse precipitaciones, mientras que en el oriente de Arauca y Vichada predominará el tiempo seco.

Para la Amazonía, el Ideam pronostica condiciones mayormente nubladas y lluvias moderadas a localmente fuertes, principalmente durante la tarde y la noche, en sectores dispersos de Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas.

Temperaturas elevadas también hacen parte del pronóstico

Además de las lluvias,se prevé temperaturas máximas cercanas e incluso superiores a los promedios climatológicos de septiembre en sectores de La Guajira, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Arauca, Casanare, Guainía, Vichada y Amazonas.

La combinación de temperatura y humedad atmosférica podría generar sensaciones térmicas localmente elevadas durante la tarde, especialmente en las regiones Caribe, Orinoquía y Pacífica.

La capital tendrá nubosidad variable y predominio de tiempo seco este miércoles, aunque no se descartan lloviznas en algunos sectores durante la tarde y la noche. Foto: Getty Images

¿Cómo estará el tiempo en Bogotá?

Bogotá tendrá durante las primeras horas de la mañana nubosidad variada y predominio de condiciones secas.

A medida que avance la jornada aumentará la nubosidad, aunque se mantendrá el tiempo seco.

No se descartan lloviznas en sectores de San Cristóbal y Usme.

Durante la tarde también predominará el tiempo seco, con posibilidad de lloviznas ocasionales en Engativá y Fontibón. La temperatura máxima podría estar cercana a los 20 °C.

Para la noche se esperan condiciones nubladas y tiempo mayormente seco, aunque podrían presentarse lloviznas al final del día en el sur de la ciudad, particularmente en Usme y Sumapaz.