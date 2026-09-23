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Ojo con el clima este miércoles 23 de septiembre: lloverá fuerte en varias zonas de Colombia y habrá calor en otras

El Ideam prevé lluvias moderadas y localmente fuertes en varias regiones del país. Algunas zonas tendrán condiciones secas y temperaturas por encima de los promedios de septiembre.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

23 de septiembre de 2026 a las 7:00 a. m.
El Ideam prevé un aumento de la nubosidad y lluvias moderadas a localmente fuertes durante la tarde y la noche en varios sectores de la región Andina.
El Ideam prevé un aumento de la nubosidad y lluvias moderadas a localmente fuertes durante la tarde y la noche en varios sectores de la región Andina. Foto: Getty Images

Colombia tendrá este miércoles una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado y lluvias en amplios sectores del territorio nacional.

El Ideam también advierte sobre temperaturas máximas cercanas o superiores a los promedios climatológicos en varias zonas.

El Ideam emitió una alerta confirmando condiciones propias del fenómeno de El Niño. Max Henríquez dice que el Amazonas es una de las regiones que más le preocupa.
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Estas son las regiones donde se esperan lluvias durante la jornada

El pronóstico nacional del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), señala que las precipitaciones tendrán presencia en amplios sectores de la región Pacífica y su área marítima.

De igual manera, esto se presentará en el sur y centro del Caribe, en el norte y centro de la región Andina y en sectores dispersos de la Orinoquía y la Amazonía.

En el Caribe, las lluvias moderadas y localmente fuertes podrían presentarse principalmente durante la tarde y la noche en sectores de Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y el sur de Córdoba.

En contraste, gran parte de La Guajira y el centro-norte de Magdalena tendrán condiciones mayormente secas.

La región Pacífica tendrá una jornada entre parcial y mayormente nublada, con precipitaciones moderadas a fuertes, especialmente en horas de la tarde y la noche, en zonas dispersas de Chocó, occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

También se prevén lluvias moderadas a fuertes en la plataforma marítima del Pacífico.

En la región Andina, el Ideam pronostica posibles lluvias durante la mañana en Antioquia, Santander y el noroccidente de Cundinamarca.

Para la tarde y la noche aumentará la nubosidad y se esperan precipitaciones moderadas a localmente fuertes en sectores de Norte de Santander, Santander, Antioquia, Risaralda, Caldas, noroccidente de Boyacá, Quindío, occidente de Cundinamarca y norte del Tolima.

Mientras tanto, gran parte del Huila, el sur de Norte de Santander, el centro de Boyacá, el nororiente de Cundinamarca y el sur del Tolima tendrán cielo de ligera a parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

En la Orinoquía, se esperan lluvias de ligeras a moderadas durante la tarde y la noche en el centro y occidente del Meta y Casanare.

En el piedemonte llanero también podrían presentarse precipitaciones, mientras que en el oriente de Arauca y Vichada predominará el tiempo seco.

Para la Amazonía, el Ideam pronostica condiciones mayormente nubladas y lluvias moderadas a localmente fuertes, principalmente durante la tarde y la noche, en sectores dispersos de Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas.

  • Temperaturas elevadas también hacen parte del pronóstico

Además de las lluvias,se prevé temperaturas máximas cercanas e incluso superiores a los promedios climatológicos de septiembre en sectores de La Guajira, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Arauca, Casanare, Guainía, Vichada y Amazonas.

La combinación de temperatura y humedad atmosférica podría generar sensaciones térmicas localmente elevadas durante la tarde, especialmente en las regiones Caribe, Orinoquía y Pacífica.

Bogotá, Colombia
La capital tendrá nubosidad variable y predominio de tiempo seco este miércoles, aunque no se descartan lloviznas en algunos sectores durante la tarde y la noche. Foto: Getty Images

¿Cómo estará el tiempo en Bogotá?

Bogotá tendrá durante las primeras horas de la mañana nubosidad variada y predominio de condiciones secas.

A medida que avance la jornada aumentará la nubosidad, aunque se mantendrá el tiempo seco.

No se descartan lloviznas en sectores de San Cristóbal y Usme.

Durante la tarde también predominará el tiempo seco, con posibilidad de lloviznas ocasionales en Engativá y Fontibón. La temperatura máxima podría estar cercana a los 20 °C.

Para la noche se esperan condiciones nubladas y tiempo mayormente seco, aunque podrían presentarse lloviznas al final del día en el sur de la ciudad, particularmente en Usme y Sumapaz.