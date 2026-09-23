Chaparral, Tolima, volvió a registrar actividad sísmica en las primeras horas de este miércoles. El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de magnitud 3,1 y profundidad superficial.

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El movimiento fue registrado a las 5:56 de la mañana

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo evento sísmico en Chaparral, Tolima, durante la madrugada de este miércoles 23 de septiembre de 2026.

De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el movimiento ocurrió a las 5:56 a. m., tuvo una magnitud de 3,1 y fue clasificado con profundidad superficial.

El reporte se conoce en medio de la actividad sísmica que ha registrado Chaparral y sectores cercanos durante los últimos días.

El SGC ha informado múltiples movimientos en esta zona del Tolima, varios de ellos con profundidades superficiales.

El organismo mantiene habilitado el formulario Sismo Sentido para que las personas que hayan percibido el movimiento informen dónde estaban y cuáles fueron los efectos observados.

Estos reportes permiten al SGC evaluar la intensidad con la que un sismo fue percibido en diferentes lugares.

El SGC explica que la magnitud y la intensidad son conceptos diferentes: la magnitud corresponde al tamaño del sismo, mientras que la intensidad describe cómo fue percibido y qué efectos produjo en un sitio determinado.

El movimiento sísmico fue registrado durante las primeras horas de este miércoles 23 de septiembre en Chaparral, Tolima. Foto: Foto: X @sgcol

¿Por qué está temblando tanto en Chaparral y el Tolima?

La actividad no corresponde a un hecho aislado. El SGC informó que entre la madrugada del domingo 20 de septiembre y las 3:30 de la tarde del lunes 21 de septiembre se habían registrado más de 130 sismos en Chaparral.

Esta es una secuencia que la entidad mantiene bajo vigilancia a través de la Red Sismológica Nacional de Colombia.

El organismo ha explicado que Colombia es un país sísmicamente activo debido a su ubicación y a la interacción de varias placas tectónicas, además de la presencia de numerosas fallas geológicas.

En el caso de Chaparral, el SGC está siguiendo de cerca la actividad registrada y analizando su comportamiento a medida que se producen nuevos movimientos.

La actividad sísmica también se presenta en un contexto en el que el SGC ha venido monitoreando diferentes secuencias después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó.

Sin embargo, la entidad ha señalado que las secuencias sísmicas deben analizarse de acuerdo con sus características y ubicación, por lo que no se debe afirmar que cada temblor ocurrido en Chaparral sea una réplica de aquel terremoto.

El nuevo movimiento registrado este miércoles tuvo una magnitud de 3,1 y fue reportado como de profundidad superficial.

La magnitud indica el tamaño del sismo en la fuente, mientras que la percepción que tienen las personas en cada lugar depende de factores como la distancia al epicentro y la profundidad.

La recomendación para quienes se encuentren en la zona es mantenerse atentos a los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano y de las autoridades locales. La ocurrencia de varios sismos no permite, por sí sola, anticipar cuándo ocurrirá un movimiento de mayor magnitud.