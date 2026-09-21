La reconstrucción de Chocó tras el devastador terremoto del pasado 10 de agosto continúa avanzando. Este lunes, 21 de septiembre, la primera dama, Ana Lucía Pineda, participó en el acto con el que se dio inicio a la fase de reconstrucción de la urbanización Tierra Nueva, proyecto destinado a familias afectadas por la emergencia.

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“Hoy fue un día para seguir construyendo y, sobre todo, para seguir cumpliendo”, manifestó Pineda al dar a conocer imágenes de la jornada realizada en Chocó.

Según explicó, la iniciativa se desarrolla junto con Camacol Bogotá y Cundinamarca y la Corporación El Minuto de Dios y permitirá que 27 familias sean beneficiadas con viviendas y espacios urbanísticos.

El proyecto había sido anunciado a comienzos de septiembre por Camacol y contempla una inversión superior a los 4.500 millones de pesos. Las viviendas serán unifamiliares y la urbanización contará con zonas de cesión y espacio público, de acuerdo con la información entregada por el gremio.

La iniciativa surgió como parte de la respuesta a los daños ocasionados por el terremoto y busca convertirse en uno de los primeros proyectos formales de reconstrucción de vivienda en el departamento. Camacol ha participado, además, en la evaluación técnica de edificaciones afectadas y movilizó una brigada de 48 profesionales para apoyar esos trabajos.

Otra entrega durante la jornada

La visita de Pineda también incluyó un encuentro con integrantes de Los Bárbaros, una organización comunitaria de Chocó. Allí fue entregado un motocarro que, según señaló la primera dama, busca convertirse en una herramienta para que sus beneficiarios puedan trabajar y continuar con su proceso de recuperación.

“Cada entrega tiene un propósito: ayudar a transformar vidas y devolver esperanza”, señaló Pineda en su publicación.

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En las imágenes compartidas en su ceenta oficial de Instagram, se puede ver a la Primera Dama recorriendo la zona, compartiendo con habitantes y participando en el acto de inicio de la reconstrucción. También estuvo acompañada por representantes de las organizaciones vinculadas al proyecto.

La intervención ocurre mientras Chocó enfrenta un proceso de recuperación que será de largo plazo. El Gobierno ha señalado que la reconstrucción incluye diagnósticos técnicos de las viviendas para determinar cuáles pueden repararse y cuáles requieren soluciones definitivas, proceso en el que también participa Camacol.

“Seguimos trabajando con el corazón, porque reconstruir también es estar”, concluyó Pineda