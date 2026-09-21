Lucas Murillo salió de delicada cirugía a corazón abierto: la atención estará puesta en las próximas 72 horas

Lucas Francesco Murillo García afronta una nueva etapa en la lucha por su salud. Este lunes, 21 de septiembre, el menor salió de la cirugía de corazón abierto que le fue practicada en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Floridablanca, Santander.

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La intervención comenzó sobre las 8:30 de la mañana y se extendió durante varias horas. Una vez finalizado el procedimiento, su familia recibió información sobre su evolución y las condiciones que deberán ser monitoreadas especialmente durante los próximos días.

Raquel García, tía materna del niño, explicó que Lucas presentó sangrado y que sus niveles de presión estaban un poco elevados después de la cirugía. De acuerdo con lo informado por los médicos a sus familiares, las primeras 72 horas serán especialmente importantes para observar cómo responde su organismo.

“El niño presentó sangrado, pero los médicos dijeron que estas 72 horas van a ser cruciales”, aseguró García en declaraciones a El Colombiano.

El mensaje que envió antes de la cirugía

Antes de ingresar al quirófano, Lucas apareció en un video desde el centro médico y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido desde que su historia comenzó a conocerse en todo el país.

“Hoy ya me van a operar este 21 de septiembre. Gracias por apoyarme y necesito de sus oraciones”, expresó el pequeño.

La intervención correspondió a una cirugía de Fontan, procedimiento que había sido definido por la junta médica después de estudiar los resultados de los exámenes y cateterismos practicados al menor durante su atención en Santander.

Lucas nació con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, una compleja cardiopatía congénita que ha obligado a su familia a recorrer un largo camino entre procedimientos y atención especializada. Su padre, Luis Murillo, había contado previamente que el niño ha tenido que someterse a diferentes intervenciones a lo largo de sus siete años.

🏥Lucas Murillo se somete a una cirugía de corazón abierto en Bucaramanga. 🗣️El pequeño de 7 años le pidió ayuda al presidente Abelardo De La Espriella para recibir atención por su cardiopatía y este 21 de septiembre se somete a una cirugía de corazón abierto en Bucaramanga. Lucas les pidió a los colombianos que lo acompañen con sus oraciones para que le vaya bien en la intervención. ¡Mucha suerte con el procedimiento, Lucas! 📹: Redes sociales — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 21, 2026

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El llamado que hizo al presidente De la Espriella

El nombre de Lucas tomó relevancia nacional semanas atrás, cuando se difundió un video en el que acudió directamente al presidente Abelardo de la Espriella para pedir ayuda ante las dificultades que atravesaba su familia para avanzar con la atención que requería.

Tras conocer el caso, el mandatario reaccionó públicamente y dio instrucciones a la ministra de Salud, Ana María Vesga, para hacer seguimiento a la situación y establecer contacto con la familia.

Días después, Lucas fue trasladado en un avión medicalizado desde Cúcuta hasta Santander. Su padre relató posteriormente a varios medios de comunicación que ese traslado permitió avanzar en el proceso: “Se nos abrieron las puertas”, aseguró al referirse a la atención que comenzó a recibir su hijo.

Desde entonces, el menor fue sometido a valoraciones y diferentes estudios especializados hasta que los médicos determinaron que podía avanzar con la cirugía realizada este lunes.

Ahora comienza otra fase del proceso. Lucas permanece bajo cuidado médico mientras su familia sigue de cerca su evolución. La atención durante las próximas 72 horas estará concentrada en su respuesta posoperatoria, especialmente después del sangrado y las alteraciones de presión reportadas tras la intervención.