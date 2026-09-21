Hasta 5.000 dólares le costaba a un dominicano convertirse en colombiano para viajar sin problemas por Europa

Un grupo de ciudadanos de República Dominicana se convirtieron en los cabecillas de una organización criminal en Colombia que convertía a sus coterráneos en colombianos listos para tomar un vuelo a España, con pasaporte y cédula de ciudadanía.

Desarticulan organización criminal transnacional que se dedicaba a la expedición de documentos de identificación falsos

La Fiscalía y la Dijin de la Policía, adelantaron una investigación que llevó a los cabecillas de esta organización dedicada al tráfico de migrantes. Los agentes establecieron que funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Registraduría Nacional estarían comprometidos con la red ilegal.

En el curso de las indagaciones se pudo identificar de qué manera los ciudadanos de República Dominicana llegaban a Colombia, eran alojados en hoteles mientras se adelantan los trámites tendientes a convertirlos en colombianos, con cédula y pasaporte, con el único objetivo de llegar a España sin la necesidad de visa.

“Evidencias recopiladas en un trabajo articulado realizado con la Dijin de la Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil, Migración Colombia, la Embajada de España y el Departamento de Seguridad Diplomática (DSS) de la Embajada de Estados Unidos dan cuenta de que ‘Apócrifo’ delinquía desde 2024”, advirtió el ente acusador.

Golpe al tráfico de migrantes dejó la incautación de bienes. Foto: Suministrada (API)

La Fiscalía explicó que la red criminal cobraba hasta 5.000 dólares a los ciudadanos de República Dominicana por adelantar los trámites en Colombia y obtener la documentación que, si bien expedida por las autoridades competentes, su trámite era completamente ilegal, de ahí los operativos para capturar a los integrantes de esta red.

“Los interesados, residentes en República Dominicana, eran contactados y trasladados a Colombia, donde la estructura disponía de hospedaje, citas ante diferentes entidades, declaraciones extraprocesales falsas y la intervención de terceras personas que se hacían pasar por familiares para sustentar trámites de registro civil”, señaló la Fiscalía.

Fueron 15 las personas capturadas en estos operativos entre ellos los funcionarios de la Cancillería y Registraduría que facilitaron su experiencia y cargos para completar la actividad criminal de esta red de tráfico de migrantes, convertir a los dominicanos en colombianos y abrir el camino para llegar a Europa.

Fueron 15 las personas capturadas en este operativo Foto: Policía Nacional

Luego del operativo hasta el presidente Abelardo De La Espriella advirtió que los hechos de corrupción en la Registraduría son muy graves y atentan contra la seguridad del país. Fueron más de 40 casos los documentados por la Fiscalía y que serán presentados en audiencias preliminares.