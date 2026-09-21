Corte dio tres semanas a la Fiscalía para que destape todas las pruebas contra Velasco y Bonilla en caso UNGRD

La Corte Suprema de Justicia le dio tres semanas a la Fiscalía General de la Nación para que destape todas las pruebas en contra de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco por su presunta participación en el caso de corrupción al interior de la Unidad de Gestión del Riesgo.

La orden la dio el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, integrante de la Sala de Primera Instancia y quien lleva este proceso, después de que las defensas de los exfuncionarios y la propia Fiscalía reconocieran que varias pruebas tenían contraseñas o medidas de seguridad que no permitieron su visualización.

Por esa situación, la Corte Suprema suspendió la audiencia preparatoria para el juicio contra Velasco y Bonilla y le dio tres semanas a la Fiscalía y a la defensa para que se reúnan con el objetivo de conocer todas las pruebas por este caso judicial.

La inconformidad del exministro Velasco

El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco rechazó que la Fiscalía no haya destapado en su totalidad las pruebas en su contra, al punto de que cuestionó la ausencia de los archivos extraídos del celular de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD y uno de los principales testigos en este caso.

Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco; y el magistrado Jorge Caldas. Foto: Suministro

En medio de la diligencia, el exministro del Interior preguntó: “¿Por qué están escondiendo las extracciones del celular de Sneyder?, ¿Qué hay ahí?, ¿será que si la Corte, en particular, y el país en general conocen esa información, se evidenciará cómo la Fiscalía no quiso investigar el inmenso robo de la UNGRD”.

El interrogante de Velasco se conoció minutos después de la intervención del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien manifestó que la Fiscalía los ha “inundado” de información para ponerle más carga probatoria a su defensa.

Saqueo a la UNGRD: las pruebas que generaron controversia entre la Fiscalía y la defensa de los exministros Bonilla y Velasco

“Siento a la Fiscalía inundándonos de información de la que, tal como lo acaba de decir el abogado Carranza, mucha no tiene ningún sentido, pero lo que quiere es inundarnos y reducir la capacidad de la defensa”, dijo Bonilla en medio de la diligencia.

La audiencia preparatoria contra los exministros del gobierno Petro se reanudará en las próximas tres semanas, hasta que la Fiscalía destape a las defensas de los procesados todas las pruebas en su contra. Así seguirá el juicio contra dos fichas claves del gobierno anterior que terminaron en uno de los mayores escándalos de corrupción.