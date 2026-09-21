Saqueo a la UNGRD: las pruebas que generaron controversia entre la Fiscalía y la defensa de los exministros Bonilla y Velasco

Los exministros del gobierno Petro, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, asistieron a las audiencias preparatorias del juicio que avanza por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Pero en medio de esa diligencia, las defensas de los exministros de Hacienda y del Interior, cuestionaron el descubrimiento de las pruebas que tiene en su poder la Fiscalía General de la Nación para llevar a juicio a Bonilla y Velasco.

El abogado Alejandro Carranza, defensa del exministro Bonilla, cuestionó: “Que la copia sea fiel, no significa que la evidencia este completa. El bluray de extracción del buzón no pudo copiarse. Hay carpetas que ambas partes constataron vacias, hay archivos cifrados que nadie ha podido abrir y hay documentos sin carpeta de texto que la propia Fiscalía ofreció escanear de nuevo”.

El abogado del exministro de Hacienda también manifestó su inconformidad a través de una pregunta, sobre esas pruebas que la Fiscalía pretende utilizar en la etapa de juicio: “¿Para qué descubría la Fiscalía elementos que no puede permitirle acceso a la defensa?“.

Por su parte, Ricardo Bonilla, el exministro de Hacienda de Gustavo Petro, asistió a la diligencia para poner de presente una teoría que tiene sobre el trabajo que ha venido adelantando la Fiscalía en el proceso en su contra.

“Siento a la Fiscalía inundándonos de información de la que, tal como lo acaba de decir el abogado Carranza, mucha no tienen ningún sentido, pero lo que quiere es inundarnos y reducir la capacidad de la defensa”: dijo el exministro Bonilla en medio de la diligencia.

¿Qué responde la Fiscalía?

La fiscal del caso calificó como “equivocada” la interpretación de las defensas de los exministros Bonilla y Velasco, frente al supuesto ocultamiento de pruebas en medio del proceso judicial que avanza por el caso UNGRD.

La funcionaria explicó en la diligencia: “Ningún elemento fue ocultado, sustraido, reservado o deliberadamente excluido del conocimiento de la defensa. Por el contrario, dentro del descubrimiento efectuado se incluyeron, incluso, aquellos archivos digitales que se encontraban protegidos mediante mecanismos de seguridad que impedían su apertura, precisamente para garantizar la máxima transparencia posible con relación con todo aquello que hacia parte del expediente investigativo”.

La fiscal explicó que el debate en esta situación no gira sobre la supuesta omisión en el descubrimiento de las pruebas, sino en una realidad que se ha basado en la existencia de contraseñas y medidas de seguridad sobre varias pruebas que debían conocer las respectivas defensas.