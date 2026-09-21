Esta es la empresa panameña que compite con Win Sports por los derechos de TV del fútbol colombiano

Momento clave en la disputa por los derechos de televisión del fútbol colombiano. Hubo una asamblea extraordinaria para definir este tema y se conoció que solamente quedan dos contendientes en pelea. Uno de ellos es Win Sports que tiene la primera posibilidad, pero ahora se conoció la empresa panameña que le quiere arrebatar los planes.

La cantidad de días que El Campín no tendría fútbol en octubre por conciertos: casi un mes de para

Teófilo Gutiérrez dejó advertencia tras los fichajes de James Rodríguez y Juan Cuadrado: “Lo sentí yo”

En las redes sociales, el periodista Mauricio Osorio reveló el nombre de la empresa Go Sports, creada en Panamá y que tiene a un viejo zorro de este negocio de por medio. Lo que se sabe es que esta compañía colocó 90 millones de dólares sobre la mesa para quedarse con el botín.

“La empresa Go Sports Media, creada en Panamá por Mauricio Correa, entró a competir con Win (Sports) por los derechos de las transmisiones del fútbol colombiano. La oferta en mesa es de 90 millones de dólares al año. Win tiene 60 días para igualar, aumentar o desistir de esta oferta”, dice Mauricio Osorio en la red social X.

Cabe recordar que Win Sports tiene la primera posibilidad, ya que, ante los números de Go Sports, tendrá la oportunidad de decidir si sigue al frente o si desiste y se retira. Lo más factible es que el canal, hijo del conglomerado RCN, no guarde silencio y proponga mejores números que su colega panameña para, definitivamente, sacarla de circulación. El actual contrato con la Dimayor está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, con esta determinación, se apagan los rumores o las posibilidades que se venían mencionando en redes sociales, pues se alcanzó a lanzar nombres de cadenas internacionales como (Disney+) ESPN o DSports.

Periodistas ya avisaban sobre Go Sports

Sebastián Vargas, periodista de Caracol Radio, escribió en su cuenta de X: “Ya se acabó la asamblea de la Dimayor, en Bogotá, con la elección de una empresa que peleará por los derechos de TV desde el 2027 con Win Sports”.

Otro fue el periodista César Augusto Londoño: “La asamblea de Dimayor hoy, donde se debe conocer el elegido entre los aspirantes a tener los derechos de TV de la Liga, obligó un acuerdo de confidencialidad con los dirigentes. Por lo que se ha podido averiguar, la propuesta fue considerada como muy buena”.

Y, finalmente, otro de los que mencionó el tema fue el periodista Paulo Paz: “Hay propuesta oficial de una empresa internacional para quedarse con los derechos de TV del fútbol colombiano. Dimayor estudiará dicha propuesta que supera en 50 % lo pagado por Win Sports”.