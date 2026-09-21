Esta fue la ayuda que envió el alcalde Carlos Fernando Galán a Villa de Leyva por los incendios

Frente a la gravedad del incendio forestal que se desató el pasado sábado 19 de septiembre en la zona rural del municipio de Villa de Leyva, la Alcaldía Mayor de Bogotá ordenó el envío inmediato de personal y equipamiento técnico para reforzar los operativos de socorro.

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La intervención interinstitucional busca frenar el avance del fuego, el cual ya deja un saldo aproximado de 250 hectáreas consumidas en las inmediaciones del cerro San Marcos.

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La asistencia desde el Distrito responde a la solicitud de apoyo formulada por el Gobierno Nacional para proteger las áreas protegidas y pobladas del departamento de Boyacá.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el despacho de una unidad técnica integrada por 16 unidades operativas del Cuerpo Oficial de Bomberos y un profesional en logística, quienes se trasladaron con maquinaria especializada para el ataque directo de las llamas.

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Al oficializar la salida de la delegación de socorro, el mandatario distrital enfatizó la disposición de la capital para prestar ayuda técnica y humana en las emergencias ambientales que afecten a las regiones del país.

Respondiendo al llamado del Gobierno Nacional, hace pocos minutos salió hacia Villa de Leyva un equipo de 17 personas de @BomberBogota: 16 bomberos y una persona de apoyo logístico. Viajan, además, con todas las máquinas y herramientas necesarias para sumarse a la lucha contra el… https://t.co/UyOXTx6vQp — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 20, 2026

Galán precisó que el contingente cuenta con las herramientas y la tecnología requerida para sumarse de inmediato a las líneas de defensa terrestre levantadas en la vereda La Castellana.

“Salió hacia Villa de Leyva un equipo de 17 personas del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá: 16 bomberos y una persona de apoyo logístico. Viajan, además, con todas las máquinas y herramientas necesarias para sumarse a la lucha contra el gran incendio. Siempre que podamos hacerlo, desde Bogotá vamos a ayudar”, manifestó el mandatario a través de sus canales institucionales.

Avances del 50 % en el control de la conflagración

De acuerdo con el más reciente reporte emitido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las maniobras de contención han permitido controlar un 50 % del fuego.

Por solicitud de la @DNBomberosCol, y con la autorización del alcalde @CarlosFGalan, y de la directora @PaulaXHenaoE, movilizamos un equipo para apoyar la atención del incendio forestal en Villa de Leyva, Boyacá, con 16 bomberos y 1 administrativo y 6 vehículos. pic.twitter.com/mNjJRblRop — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) September 20, 2026

En el territorio convergen de forma articulada delegaciones de bomberos de Boyacá y Cundinamarca, la Defensa Civil Colombiana y la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional (Ponalsar).

La estrategia de extinción, coordinada por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, combina el trabajo terrestre de sofocación con frecuentes descargas de agua efectuadas por tres helicópteros del Estado.

Gracias a esta logística, los organismos de rescate han logrado blindar la infraestructura residencial cercana y evitar el paso del fuego hacia la reserva forestal protegida del municipio turístico.