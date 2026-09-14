“Que Dios nos coja confesados”: Max Henríquez lanza alarmante pronóstico sobre el impacto del “Meganiño”

El meteorólogo Max Henríquez volvió a encender las alarmas por las condiciones climáticas que enfrenta Colombia y advirtió que el país apenas estaría entrando en la etapa más crítica del fenómeno que calificó como un “Meganiño”.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el experto lanzó una alerta sobre la intensidad del evento climático y expresó su preocupación por los efectos que podrían presentarse en las próximas semanas.

“Apenas estamos entrando en lo peor del impacto de este megaNiño. ¿Hasta dónde llegaremos? Que Dios nos coja confesados”, escribió Henríquez.

La declaración del meteorólogo generó inquietud entre sus seguidores, debido al tono de urgencia con el que describió el panorama climático.

Su mensaje apunta a que los efectos del fenómeno todavía podrían intensificarse y plantea interrogantes sobre la capacidad de respuesta de las regiones más vulnerables ante emergencias.

Apenas estamos entrando en lo peor del impacto de este megaNiño. Hasta donde llegaremos? Que Dios nos coja confesaoshttps://t.co/IsOTviK7BL — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 14, 2026

Advertencia para el Quindío

El departamento del Quindío atraviesa uno de los periodos más complejos por cuenta de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, según alertó el meteorólogo Max Henríquez en una nueva publicación en su cuenta de X.

De acuerdo con el experto, esta región del país se encuentra entre las más afectadas hasta ahora por el fenómeno climático durante 2026, debido a una prolongada ausencia de lluvias que ya completa varios meses y que comienza a generar impactos visibles en los ecosistemas y las actividades productivas.

Max Henríquez lanza mensaje de advertencia por fenómeno natural: “Repercusiones climáticas importantes en todo el planeta”

“El Quindío es uno de los departamentos más afectados por el Niño hasta ahora en el 2026. Llevan cinco meses con sequía y olas de calor que agravan el impacto en los ecosistemas, los cafetales y otros cultivos”, señaló Henríquez.

Max Henríquez se pronunció por medio de su cuenta de X. Foto: YouTube @maxhenriquezdaza4077 - Getty

La advertencia pone la atención sobre una de las zonas agrícolas más importantes del país, donde las alteraciones en el clima pueden tener consecuencias directas sobre los cultivos, especialmente el café, uno de los principales motores económicos de la región.

El llamado de Henríquez se suma a las alertas que han surgido frente al comportamiento del clima en diferentes regiones de Colombia, donde El Niño ha generado preocupación por sus posibles efectos en el abastecimiento de agua, la agricultura y la conservación ambiental.