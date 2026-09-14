Meteorólogo Max Henríquez advirtió sobre un escenario climático en Colombia que tendría “consecuencias económicas y políticas”

El cielo estará entre parcial y mayormente nublado en buena parte de Colombia durante este lunes 14 de septiembre.

El Ideam pronostica lluvias especialmente en el Pacífico, sectores del Caribe, la Amazonía y la Orinoquía, mientras que varias zonas del centro del país tendrán condiciones secas.

¿Dónde lloverá más este lunes?

Los mayores acumulados de precipitación se esperan en la región Pacífica, principalmente durante la tarde y la noche. Sobre su plataforma marítima también podrían presentarse lluvias durante la mañana y la noche.

El pronóstico también señala lluvias importantes en diferentes sectores del centro y sur del Caribe, especialmente durante la tarde y la noche. En el norte de la región Andina, las precipitaciones podrían presentarse entre la noche y la madrugada.

En contraste, se prevén condiciones de tiempo seco en amplias zonas del centro y sur de la región Andina, particularmente en Cundinamarca, Tolima y Huila. También habría tiempo seco en sectores altos de Nariño y Cauca.

Estas regiones tendrán lluvias

En el Caribe, se esperan precipitaciones en sectores del sur de La Guajira, Cesar, sur del Magdalena, sur del Atlántico, Sucre, Bolívar y el oriente y suroriente de Córdoba.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam pronostica cielo mayormente nublado, con posibilidad de lluvias entre ligeras y moderadas, principalmente durante la noche y la madrugada.

En el Pacífico, las lluvias podrían presentarse en Chocó y sobre la plataforma marítima, además de sectores del Valle del Cauca, occidente de Cauca y occidente de Nariño.

En la región Andina, aunque habrá predominio de tiempo seco en la zona central, no se descartan lluvias en sectores del nororiente y noroccidente de Antioquia, Santander, norte de Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, norte del Tolima y sur del Huila.

En la Orinoquía, se esperan precipitaciones hacia el oriente de Arauca y Casanare, oriente de Vichada, Meta y sur de Guainía. En la Amazonía, podrían presentarse lluvias ligeras y moderadas en sectores de Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas.

También se esperan temperaturas más altas

El calor será otro de los protagonistas de la jornada. El Ideam estima temperaturas máximas superiores a los promedios climatológicos de septiembre en amplios sectores de Cundinamarca, Tolima, Huila, Sucre, oriente de Cauca y oriente de Nariño.

La combinación de temperaturas elevadas con altos niveles de humedad atmosférica podría generar sensaciones térmicas muy altas.

Por esta razón, se contempla alerta roja durante las horas de la tarde en sectores puntuales del norte del Caribe, la región Pacífica y el valle medio del río Magdalena.

Se espera presencia de clima seco en las horas de la tarde Foto: Getty Images

¿Cómo estará el tiempo hoy en Bogotá?

Durante la mañana Bogotá tendrá cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco. No obstante, podrían presentarse lloviznas aisladas sobre los cerros orientales.

En la tarde se espera nubosidad variada y tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ligeras y aisladas sobre el costado oriental de la ciudad. La temperatura máxima estimada será de 19 °C.

Durante la noche continuará el cielo parcialmente nublado, con predominio de condiciones secas en la capital.