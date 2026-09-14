“Pasó muy, pero muy bajita”: la pista que siguen para encontrar aeronave desaparecida con cinco ocupantes en Chocó

La búsqueda del avión que está desaparecido, donde viajaban cinco ocupantes y tenía como destino el aeropuerto de Guaymaral, en Chía, Cundinamarca, fue reanudada durante este lunes 14 de septiembre.

Se conoció que la labor para ubicar la aeronave se concentra en una extensa zona selvática del municipio de Tadó, Chocó, donde más de 150 personas se encuentran desplegadas en el territorio.

Juan Carlos Palacios, alcalde de Tadó, explicó en entrevista con Noticias Caracol que una de las principales pistas corresponde al reporte de que la aeronave habría sobrevolado a muy baja altura varias comunidades de la zona.

“En estos momentos ya retornaron los organismos de socorro al rescate de esta aeronave por el sitio donde creemos o tenemos la certeza de que sobrevoló muy bajito, específicamente sobre la comunidad de Bochoromá, Farallones, Cañaveral, comunidades indígenas, y también el reporte que he tenido por el caserío de Chato y la comunidad de Brisa de Jóvaro”, explicó el mandatario.

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