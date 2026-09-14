Regiones

“Pasó muy, pero muy bajita”: la pista que siguen para encontrar aeronave desaparecida con cinco ocupantes en Chocó

Juan Carlos Palacios, alcalde de la población, habló con Noticias Caracol, donde entregó algunos detalles.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

14 de septiembre de 2026 a las 7:11 a. m.
Imagen de referencia de una zona selvática.
Imagen de referencia de una zona selvática. Foto: Aerocivil

La búsqueda del avión que está desaparecido, donde viajaban cinco ocupantes y tenía como destino el aeropuerto de Guaymaral, en Chía, Cundinamarca, fue reanudada durante este lunes 14 de septiembre.

Se conoció que la labor para ubicar la aeronave se concentra en una extensa zona selvática del municipio de Tadó, Chocó, donde más de 150 personas se encuentran desplegadas en el territorio.

Juan Carlos Palacios, alcalde de Tadó, explicó en entrevista con Noticias Caracol que una de las principales pistas corresponde al reporte de que la aeronave habría sobrevolado a muy baja altura varias comunidades de la zona.

“En estos momentos ya retornaron los organismos de socorro al rescate de esta aeronave por el sitio donde creemos o tenemos la certeza de que sobrevoló muy bajito, específicamente sobre la comunidad de Bochoromá, Farallones, Cañaveral, comunidades indígenas, y también el reporte que he tenido por el caserío de Chato y la comunidad de Brisa de Jóvaro”, explicó el mandatario.

En desarrollo...