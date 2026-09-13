Estas son las cinco personas que iban en la avioneta con la que se perdió contacto rumbo a Guaymaral

La pérdida de contacto con una avioneta que cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá, mantiene en alerta a las autoridades. A bordo de la aeronave Cessna T206, de matrícula HK4985, viajaban cuatro pasajeras y el piloto.

Buscan aeronave que desapareció cuando iba con cinco personas a bordo desde Condoto, en el Chocó, hacia Guaymaral, en Cundinamarca

Viajaban tras una brigada de salud

De acuerdo con la Alcaldía de Condoto, las cuatro mujeres habían permanecido durante la semana en el municipio como parte de una jornada médica.

“El personal a bordo había permanecido en el municipio durante esta semana, desarrollando una brigada de salud con especialistas, en beneficio de la comunidad condoteña”, señaló la administración municipal en el comunicado divulgado este domingo.

Los pasajeros fueron identificadas como:

Perla Costanza Álvarez

Sandy García

María Guzmán

Yuliza Figueredo

El piloto de la aeronave: Mehmet Cankaya

La avioneta había salido del aeropuerto Mandinga de Condoto con destino al aeropuerto de Guaymaral. Sin embargo, durante el trayecto se perdió la comunicación con la tripulación.

Último contacto ocurrió en cercanías del Tatamá

Según informó la Alcaldía de Condoto, el último reporte de comunicación se produjo a las 9:23 de la mañana del domingo 13 de septiembre, cuando la aeronave se encontraba cerca del cerro Tatamá, una zona montañosa de difícil acceso ubicada aproximadamente a 33 millas del VOR de Pereira.

Ante la pérdida de contacto, la Aeronáutica Civil puso en marcha las acciones destinadas a localizar la aeronave.

“De inmediato, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil activó los protocolos de Búsqueda y Salvamento (SAR), con el despliegue de equipos especializados en la zona”, indicó la Alcaldía.

Alcaldía pide esperar información oficial

Mientras avanzan las labores, la administración municipal aseguró que permanece en comunicación con las autoridades encargadas del operativo.

“El alcalde municipal, Gustavo Elías Hincapié Mosquera, mantiene comunicación permanente con las autoridades aeronáuticas y los organismos de socorro, con el fin de obtener información oportuna y verificar el desarrollo de las operaciones de búsqueda”, indicó el comunicado.

Lluvias dificultan la búsqueda

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, explicó que las condiciones climáticas han complicado las labores para localizar la aeronave.

“La búsqueda ha estado limitada por las intensas lluvias en la zona. A primera hora de la mañana, con mejoría de las condiciones meteorológicas, se podrá retomar la búsqueda aérea liderada por la Aeronáutica Civil”, señaló la mandataria.

Córdoba-Curi también destacó el acompañamiento de las comunidades que habitan el sector y de las autoridades locales para apoyar las labores de rastreo.

Finalmente, la gobernadora expresó su esperanza de que las cinco personas puedan ser encontradas y regresar con sus familias.

“Hacemos votos, de todo corazón, por encontrarles con prontitud para que pueda retornar a sus familias. No cesaremos en su búsqueda!”, manifestó Córdoba-Curi.