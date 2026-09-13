Masacre en Cesar: cuatro personas asesinadas en ataque armado en establecimiento público de La Gloria

La Gobernación de Cesar confirmó que en la tarde de este domingo se registró un ataque armado en un establecimiento público en zona rural del municipio de La Gloria, que dejó cuatro personas muertas.

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Los hechos se presentaron específicamente en la localidad de Simaña, zona rural del municipio de La Gloria, hasta donde llegaron hombres armados y dispararon sin piedad contra varias personas que se encontraba allí.

Las cuatro personas, que todavía no han sido identificadas por las autoridades, perdieron la vida en el establecimiento público, como se puede constatar en varios videos que circulan por redes sociales.

Las imágenes son de terror. En el lugar se observan los cuerpos tendidos en el piso de varios hombres, tras ser baleados por los criminales que llegaron hasta allí y acabaron con sus vidas.

“El Gobierno del Cesar rechaza el ataque armado registrado en Simaña, zona rural de La Gloria, y que altera el orden público, nuevamente, en el sur del departamento”, manifestó la Gobernación en un mensaje en X.

Las autoridades confirmaron que hasta el momento la principal hipótesis que se maneja frente al crimen es la lucha territorial entre los grupos al margen de la ley que operan en la zona.

Así se desprende de las conclusiones a las que se han llegado en el Puesto de Mando Unificado permanente que lidera la gobernadora del departamento, Elvia Milena Sanjuan, donde se evalúan las hipótesis.

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El Cesar ha sido víctima en el último mes de varios hechos de violencia, principalmente en el sur del departamento, por lo que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo De La Espriella, tomó decisiones.

El mandatario ordenó reforzar las capacidades de inteligencia, aumentar el pie de fuerza y acelerar la adquisición de drones y sistemas antidrones para enfrentar la escalada de acciones criminales.

La Gobernación dio a conocer en su momento que el presidente entregó una instrucción clave: “La ampliación de hombres para reforzar la inteligencia tanto en la zona urbana como rural del centro y sur del Cesar”.

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Así mismo, se pidió un trabajo articulado para aumentar la operatividad y combatir la criminalidad en el departamento. Al Ministerio del Interior le pidió priorizar los proyectos para la adquisición de drones y tecnología antidrones que permitan rastrear, identificar y neutralizar los ataques.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre los hechos: “Acaba de ocurrir una masacre en el corregimiento de Simaña, municipio de La Gloria, Cesar. Que este Gbno con el heroísmo de nuestros soldados y policías pueda derrotar a los violentos”.

Esta es la segunda masacre que se presenta en el país en la última semana. La primera ocurrió en el sector del barrio La Reserva, zona rural del municipio de Mocoa, Putumayo, donde tres personas fueron atacadas con arma de fuego.