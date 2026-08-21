El barrio Las Nieves, en el suroriente de Barranquilla, vivió momentos de horror durante la noche del jueves 20 de agosto, cuando hombres armados realizaron un ataque criminal que dejó a tres personas asesinadas, entre ellas dos menores de edad. En este mismo hecho, un hombre de 63 años terminó lesionado y recibe atención médica en un centro asistencial cercano.
En varias cámaras de seguridad de la zona quedaron registrados los momentos de terror que vivieron las personas que presenciaron este episodio de violencia.
Pánico tras masacre en Barranquilla: tres personas fueron asesinadas cerca de un CAI de la Policía Nacional. Hay dos capturados y un menor de edad aprehendido. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/PKUayGbmx4— Revista Semana (@RevistaSemana) August 21, 2026
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