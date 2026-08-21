Atlántico

Masacre en Barranquilla: tres personas fueron asesinadas; dos de ellas eran menores de edad

La Policía Metropolitana reportó la captura de dos personas y la aprehensión de un menor de edad tras el impresionante ataque criminal.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de agosto de 2026 a las 6:20 a. m.
Masacre en Barranquilla.
Masacre en Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

El barrio Las Nieves, en el suroriente de Barranquilla, vivió momentos de horror durante la noche del jueves 20 de agosto, cuando hombres armados realizaron un ataque criminal que dejó a tres personas asesinadas, entre ellas dos menores de edad. En este mismo hecho, un hombre de 63 años terminó lesionado y recibe atención médica en un centro asistencial cercano.

En varias cámaras de seguridad de la zona quedaron registrados los momentos de terror que vivieron las personas que presenciaron este episodio de violencia.

Noticia en desarrollo…