A la cárcel, hombre que golpeó brutalmente y rapó a su pareja sentimental en Atlántico

Los hechos de violencia no cesan en el Atlántico. Un juez con funciones de control de garantías envió a prisión a un hombre por haber golpeado brutalmente y rapado a su compañera sentimental en el municipio de Soledad, área metropolitana de Barranquilla.

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La víctima, según las autoridades, es una mujer de 26 años que habría sido sometida a hechos de violencia física y psicológica durante al menos unos cinco años en medio de la relación que sostenía con el hoy capturado de 32 años de edad.

En medio de la diligencia judicial, se conoció que el pasado sábado 15 de agosto, este sujeto agredió brutalmente a la joven, por lo que la Policía Metropolitana, en una rápida reacción logró capturarlo y judicializarlo por estos hechos.

Un juez envió al hombre a prisión. Foto: Getty Images

Asimismo, la Fiscalía General de la Nación aseguró que, debido a los graves golpes que recibió la mujer, esta perdió parte de su cuero cabelludo y además tuvo lesiones en una de sus manos. En medio de las audiencias preliminares, el fiscal del caso le imputó al hombre el delito de violencia intrafamiliar agravada, pero el hombre no aceptó los mismos.

De igual manera, desde el ente investigador le pidieron al juez que este hombre fuera privado de su libertad en un centro carcelario con el fin de poder proteger a la víctima de nuevos episodios de violencia intrafamiliar. El togado concedió esta solicitud y lo envió a un centro carcelario de la capital del Atlántico.

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El artículo 229 del Código Penal de Colombia asegura que “el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”.

El hombre fue capturado tras agredir brutalmente a su compañera sentimental. Foto: Colprensa

Asimismo, precisa: “La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona mayor de sesenta (60) años, o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial y psicológica, o quien se encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad”.

Si usted está siendo víctima de violencia intrafamiliar, puede denunciar por medio de la línea de emergencia 123, que funciona a nivel nacional y las 24 horas del día.