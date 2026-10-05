Golpe a Los del Freseo: capturados estarían vinculados con homicidios y extorsiones en Barranquilla

Las investigaciones en contra de las bandas criminales en Barranquilla cesan por parte de la Policía Metropolitana. Este lunes 5 de octubre se conoció sobre la captura de varios integrantes de la peligrosa organización conocida como Los del Freseo, quienes serían responsables de varios actos violentos como homicidios, extorsiones, entre otros hechos.

Nuevo golpe a la delincuencia; capturado cabecilla principal del grupo delincuencial Los Porteños

“El resultado se produjo mediante la ejecución de tres diligencias de allanamiento y registro en el barrio El Ferry, en el suroriente de Barranquilla, dentro de una investigación adelantada contra el grupo delincuencial común organizado Los del Freseo”, explicó la Policía de Barranquilla.

Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: SEMANA.

Las cinco personas que fueron capturadas por las autoridades deberán responder ante la justicia por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones, durante el procedimiento habría sido impactado un presunto centro utilizado para la distribución de sustancias estupefacientes y almacenamiento de armas y municiones.

“Las personas capturadas serían presuntos dinamizadores de actividades delictivas relacionadas con homicidios selectivos, cobro de extorsiones y distribución de sustancias estupefacientes en sectores de la localidad Suroriente de Barranquilla y en el municipio de Soledad. Asimismo, al verificar sus antecedentes, se estableció que registran en conjunto 21 anotaciones judiciales por delitos como concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, extorsión, lesiones personales, hurto y fuga de presos”, detallaron las autoridades.

En medio del operativo, los investigadores judiciales lograron decomisar un revólver calibre 38, cinco cartuchos calibre 38, un proveedor para fusil, 15 cartuchos calibre 7.65 y 1.466 gramos de marihuana.

Los capturados fueron judicializados ante la Fiscalía. Foto: Colprensa

El coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó la importancia de este resultado operacional contra las estructuras criminales que colocan en jaque la tranquilidad de la ciudadanía.

“Continuamos desarrollando acciones contundentes contra las estructuras delincuenciales que afectan la tranquilidad de los ciudadanos. Estos procedimientos permiten debilitar sus capacidades criminales y sacar de circulación armas, municiones y sustancias estupefacientes que son utilizadas para financiar y ejecutar diferentes actividades delictivas en Barranquilla y su área metropolitana”, detalló el oficial.

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Finalmente, la Policía Nacional reiteró que continuará fortaleciendo las acciones investigativas, preventivas y operativas contra los grupos delincuenciales que afectan la seguridad y convivencia ciudadana, e invitó a la comunidad a suministrar información oportuna que permita identificar, ubicar y judicializar a quienes participen en hechos delictivos.