Cae fletero que hacía ‘giras’ para robar en Colombia: lo acusan de al menos 19 casos

La Policía Metropolitana de Barranquilla dio a conocer que logró la captura de un presunto fletero que hacía giras por diferentes regiones de Colombia para llevar a cabo actividades ilegales. Según las autoridades, el investigado estaría relacionado con cerca de 19 hechos delictivos ocurridos en Cali, Cartagena, Barranquilla y Soledad.

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De acuerdo con las autoridades, el capturado era requerido por el delito de hurto calificado y agravado y, según la información entregada por la institución, registra diez anotaciones judiciales. La Policía sostuvo que el capturado tenía la función de marcar a sus víctimas para que los demás integrantes de la banda las robaran.

“Presuntamente, se encargaba de identificar y marcar a las posibles víctimas para posteriormente alertar a otros integrantes del grupo criminal, quienes se encargarían de interceptarlas y despojarlas de sus pertenencias”, explicó la Policía.

Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: SEMANA.

Las autoridades sostienen que las labores investigativas permitieron seguir su presunta actividad más allá del área metropolitana de Barranquilla.

“Las labores adelantadas por los investigadores permitieron establecer su presunta participación en aproximadamente 19 hechos de hurto, ocurridos en diferentes ciudades del país, entre ellas Cali, Cartagena, Barranquilla y Soledad”, señaló la institución.

La Policía indicó que la captura forma parte de las operaciones desplegadas para identificar y afectar a personas y estructuras que estarían detrás de diferentes modalidades de hurto.

“Esta captura se logra gracias a las acciones investigativas y operativas que adelanta la Policía Nacional para anticipar, contrarrestar y afectar las estructuras y actores dedicados al hurto en sus diferentes modalidades, en el marco de la Estrategia Sin Tregua al Delito”, precisó la institución.

El hombre habría participado en varios fleteos en Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

Por su parte, el coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que el procedimiento hace parte de las acciones que las autoridades vienen desarrollando para enfrentar el hurto a personas y las dinámicas delincuenciales que afectan la seguridad ciudadana.

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Tras su captura, el hombre fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por el delito de hurto calificado y agravado.

Finalmente, la Policía pidió a los ciudadanos suministrar información que permita identificar y capturar a personas vinculadas con hurtos u otras actividades delictivas. Las denuncias pueden realizarse a través de la Línea Contra el Crimen 317 896 5523, bajo reserva.