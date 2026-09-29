Gobierno definirá el futuro de la administración del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla

El futuro del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, terminal aérea que presta sus servicios a Barranquilla y al Atlántico, estaría próximo a definirse.

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La ministra de Transporte, Elsa Noguera, aseguró este martes que el Gobierno Nacional analiza las alternativas para determinar cuál es la opción que más favorece al aeropuerto y anunció que será el presidente Abelardo De La Espriella quien comunique próximamente las decisiones sobre su administración.

#Barranquilla | La ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó que "en los próximos días" el presidente Abelardo de la Espriella dará a conocer el futuro de la administración del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

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Durante su intervención, la ministra reconoció las dificultades que durante los últimos años han afectado al Cortissoz y señaló que estas condiciones también han tenido impacto en la percepción de los visitantes que llegan a Barranquilla.

De acuerdo con Noguera, uno de los objetivos del Gobierno es que la terminal pueda ofrecer mejores condiciones y proyectar una imagen acorde con el desarrollo que ha tenido la ciudad.

La funcionaria indicó que la decisión se conocerá en los próximos días y pidió tranquilidad frente al proceso que actualmente adelanta el Ejecutivo. Según explicó, mientras se concreta la definición, el aeropuerto continuará bajo el esquema de administración vigente.

La expectativa alrededor del Cortissoz también está relacionada con la solicitud de la Alcaldía de Barranquilla para asumir la operación del componente de lado tierra de la terminal. El alcalde Alejandro Char confirmó recientemente que el Distrito presentó nuevamente esta petición ante el Gobierno Nacional, después de que solicitudes similares realizadas en administraciones anteriores no prosperaran.

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De manera paralela, existe una propuesta de iniciativa privada denominada Puerta de Oro, que plantea la modernización y ampliación del aeropuerto mediante un proyecto estimado en alrededor de 3,1 billones de pesos.

La iniciativa se encuentra en etapa de factibilidad y contempla intervenciones tanto en el lado tierra como en el lado aire, además de aspectos relacionados con la operación, mantenimiento y explotación comercial de la infraestructura.

Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En este escenario, la decisión presidencial tendrá que definir cómo avanzará la administración y transformación del Cortissoz, mientras permanecen sobre la mesa las distintas alternativas para mejorar su infraestructura y operación.

La terminal movilizó más de tres millones de pasajeros durante 2025 y también registró un aumento en el movimiento de carga, cifras que reflejan su importancia para la conectividad de Barranquilla y el Caribe colombiano.

Por ahora, la fecha exacta del anuncio presidencial no ha sido precisada. La expectativa está centrada en conocer qué modelo adoptará el Gobierno y cuáles serán las inversiones y cambios que acompañarán la decisión sobre el futuro del aeropuerto.