BARRANQUILLA

Susto en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla: niño se metió a la pista y todo quedó grabado en video

El menor estuvo caminando como si nada por el lugar.

Redacción Nación
4 de marzo de 2026, 8:43 a. m.
El niño en la pista del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla.
El niño en la pista del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla. Foto: Pantallazo de video de la cuenta en Facebook: Accidentes Barranquilla 2

Susto en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, luego de que un niño ingresara a la pista del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla y caminara cerca a los aviones que estaban en operación, tal como quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales.

A través de un comunicado emitido esta mañana de miércoles 4 de marzo, la Aeronáutica Civil confirmó lo ocurrido e indicó que el hecho se presentó el pasado 23 de enero del año en curso, a las 6:30 p.m.

De acuerdo con la Aerocivil, el menor ingresó a la pista del aeropuerto por la parte occidental de la plataforma, donde luego fue detectado por personal de bomberos que estaba presente por esa zona.

“De inmediato, se activó el protocolo correspondiente: se dio aviso al Centro de Control y Operaciones (CCO), se aseguró al menor en condiciones adecuadas y se coordinó su traslado a la Policía Nacional, que inició el procedimiento establecido para estos casos”, indicaron desde la Aerocivil en el comunicado.

Así mismo, desde dicha entidad informaron que, luego de ser detectado en la pista del aeropuerto, la Policía de Infancia y Adolescencia ubicó a la mamá de este, quien reside en un sector cercano a la base aérea.

La Aerocivil también indicó que el niño dijo que había ingresado a la pista por el sector contiguo a la base aérea y que su única intención era acercarse a los aviones.

“Desde el momento del incidente, el área de Seguridad, en articulación con la base aérea y la empresa de vigilancia, adelantó una revisión exhaustiva para determinar el punto de acceso y fortalecer los controles existentes”, agregó la Aerocivil.

No obstante, afirman que el ingreso del niño al lugar no provocó afectaciones en la operación aérea ese 23 de enero y que tampoco hubo riesgos para la seguridad aérea.

En cuanto al niño, la Aerocivil resaltó que en ningún momento este sufrió daño alguno, dado a que la situación fue controlada de manera inmediata.

“La entidad reitera su compromiso con la seguridad operacional y con el trabajo articulado con las autoridades y la comunidad, reafirmando que, ante cualquier eventualidad, existen protocolos claros v efectivos que permiten actuar de manera rápida, responsable y coordinada”, aseveraron.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Aerocivil informó que de inmediato tomaron las siguientes acciones para que hechos como ese no vuelvan a pasar:

  • Refuerzo del cerramiento perimetral.
  • Incremento de supervisión en los puestos de control y mayor presencia de personal motorizado.
  • Agilización del contrato para la instalación de luminarias adicionales.
  • Fortalecimiento del sistema de videovigilancia con más cámaras y sensores de movimiento.
  • Coordinación con la base aérea para extremar las medidas de restricción de ingreso.
  • Adicionalmente, se incrementó la presencia del área social en las comunidades circundantes, con el fin de sensibilizar a padres y cuidadores sobre los riesgos que implica el ingreso no autorizado a las instalaciones aeroportuarias y la importancia de la supervisión permanente de los menores.

