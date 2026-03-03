Procuraduría realizó visita técnica a la Aeronáutica Civil por temas de infraestructura y mantenimiento en los aeropuertos

Este martes, 3 de marzo, delegados de la Procuraduría General realizaron una visita técnica a la Aerónautica Civil con el fin de abordar varios temas relacionados con las terminales aéreas del país.

De 14 aeropuertos con planes de mejoramiento a cargo de Aerocivil, solo seis avanzan a buen ritmo

Entre los temas más relevantes se encuentran la infraestructura y el mantenimiento de los aeropuertos, entre ellos El Dorado, ubicado en Bogotá.

Asimismo, se evaluó la asignación de los slots aeroportuarios, que corresponden a las franjas de despegue y aterrizaje habilitadas en las diferentes terminales aéreas.

El Aeropuerto El Dorado se alista para una billonaria ampliación con el proyecto El Dorado Max y una inversión cercana a los 13 billones de pesos. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

En la visita administrativa se buscó recolectar información sobre los proyectos que modificarán las operaciones aéreas. Debido a la complejidad del tema, se requiere realizar —según confirmaron desde el organismo de control— revisiones a los procesos regulatorios, de transparencia y legalidad.

Igualmente, teniendo en cuenta el flujo de pasajeros en el aeropuerto El Dorado y las temporadas de vacaciones que se avecinan, se debe evaluar si existirá un caos en la operación y un aumento de las tarifas.

Aeropuerto El Dorado no ha cumplido recomendaciones para mejorar su capacidad: “Podría llegar a 100 operaciones hora”

En un informe especial de SEMANA, Paula Bernal, gerente general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) en Colombia, advirtió que El Dorado no ha cumplido con la mayoría de las recomendaciones para mejorar su capacidad.

“De esas recomendaciones se han aplicado tres. Creemos que es muy importante avanzar en la aplicación de todas las recomendaciones, pues podrían llevar a un incremento muy importante en la capacidad, llegando incluso hasta las 100 operaciones por hora en El Dorado. Aplicar las recomendaciones es el camino para abordar los desafíos. En los últimos meses, la discusión ha girado alrededor de los slots”, explicó Bernal.

La declaración de capacidad del aeropuerto El Dorado que presenta la Aeronáutica Civil a los actores del sistema adjudica más cupos de los que realmente tiene la terminal aérea. Foto: alejandro acosta

Según las cifras presentadas, actualmente el Aeropuerto El Dorado opera con 74 operaciones por hora. “Nosotros hicimos un estudio en 2023 en el que participó la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte, la ANI, el operador de la terminal y las aerolíneas, y encontramos 23 medidas que podrían permitir que esa capacidad se incremente para que responda al nivel de usuarios que tiene el aeropuerto hoy”, detalló la gerente general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata).

En los últimos días, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, manifestó que se busca mejorar la conectividad de las terminales aéreas, favoreciendo al usuario con mayor oferta y mejores precios.