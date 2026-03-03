Judiciales

Procuraduría realizó visita técnica a la Aeronáutica Civil por temas de infraestructura y mantenimiento en los aeropuertos

El organismo de control se reunió con los delegados de las terminales áreas.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 6:10 p. m.
La Procuraduría realizó una visita técnica en la Aerocivil
La Procuraduría realizó una visita técnica en la Aerocivil Foto: Procuraduría General de la Nación

Este martes, 3 de marzo, delegados de la Procuraduría General realizaron una visita técnica a la Aerónautica Civil con el fin de abordar varios temas relacionados con las terminales aéreas del país.

De 14 aeropuertos con planes de mejoramiento a cargo de Aerocivil, solo seis avanzan a buen ritmo

Entre los temas más relevantes se encuentran la infraestructura y el mantenimiento de los aeropuertos, entre ellos El Dorado, ubicado en Bogotá.

Asimismo, se evaluó la asignación de los slots aeroportuarios, que corresponden a las franjas de despegue y aterrizaje habilitadas en las diferentes terminales aéreas.

ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA
El Aeropuerto El Dorado se alista para una billonaria ampliación con el proyecto El Dorado Max y una inversión cercana a los 13 billones de pesos. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

En la visita administrativa se buscó recolectar información sobre los proyectos que modificarán las operaciones aéreas. Debido a la complejidad del tema, se requiere realizar —según confirmaron desde el organismo de control— revisiones a los procesos regulatorios, de transparencia y legalidad.

Bogotá

Caos en la Autopista Sur: nueva obra genera retrasos en la vía Girardot-Bogotá

Nación

Mujer lanzó un químico a una vigilante que no la dejó colar en Transmilenio en Soacha. Fue capturada

Cartagena

Murió mujer mientras entrenaba en un gimnasio SmartFit de Cartagena: esta es la historia

Bogotá

Alcalde Galán desmiente a Petro por comentario sobre nivel del embalse Chuza: “Presidente, no es cierto lo que usted dice”

Estados Unidos

¿Quién es la deportista colombiana que fue detenida por ICE en Estados Unidos?

Nación

Armada intercepta narcolancha en el Pacífico con dos toneladas de marihuana

Nación

¿Se siente solo? Llame a estas líneas para recibir atención sobre salud mental

Nación

Elecciones 2026: Procuraduría adelanta 38 investigaciones por participación indebida en política

Nación

Emergencia económica: concepto de la Procuraduría pide declarar la inconstitucionalidad en cinco puntos claves

Nación

Millonario contrato de la Unidad de Víctimas está en la mira de la Procuraduría. Se indaga presunta tercerización

Igualmente, teniendo en cuenta el flujo de pasajeros en el aeropuerto El Dorado y las temporadas de vacaciones que se avecinan, se debe evaluar si existirá un caos en la operación y un aumento de las tarifas.

Aeropuerto El Dorado no ha cumplido recomendaciones para mejorar su capacidad: “Podría llegar a 100 operaciones hora”

En un informe especial de SEMANA, Paula Bernal, gerente general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) en Colombia, advirtió que El Dorado no ha cumplido con la mayoría de las recomendaciones para mejorar su capacidad.

“De esas recomendaciones se han aplicado tres. Creemos que es muy importante avanzar en la aplicación de todas las recomendaciones, pues podrían llevar a un incremento muy importante en la capacidad, llegando incluso hasta las 100 operaciones por hora en El Dorado. Aplicar las recomendaciones es el camino para abordar los desafíos. En los últimos meses, la discusión ha girado alrededor de los slots”, explicó Bernal.

La declaración de capacidad del aeropuerto El Dorado que presenta la Aeronáutica Civil a los actores del sistema adjudica más cupos de los que realmente tiene esa terminal aérea.
La declaración de capacidad del aeropuerto El Dorado que presenta la Aeronáutica Civil a los actores del sistema adjudica más cupos de los que realmente tiene la terminal aérea. Foto: alejandro acosta

Según las cifras presentadas, actualmente el Aeropuerto El Dorado opera con 74 operaciones por hora. “Nosotros hicimos un estudio en 2023 en el que participó la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte, la ANI, el operador de la terminal y las aerolíneas, y encontramos 23 medidas que podrían permitir que esa capacidad se incremente para que responda al nivel de usuarios que tiene el aeropuerto hoy”, detalló la gerente general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata).

En los últimos días, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, manifestó que se busca mejorar la conectividad de las terminales aéreas, favoreciendo al usuario con mayor oferta y mejores precios.

