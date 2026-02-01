Nación

Avioneta que estaba aterrizando estuvo a punto de chocar contra tres caballos en Capurganá, Chocó: el video es aterrador

El hecho se registró este sábado 31 de enero en el aeropuerto Narcisa Navas.

Redacción Nación
1 de febrero de 2026, 3:19 p. m.
Momentos del incidente en Capurganá.
Foto: Pantallazos de video tomado de la cuenta en Facebook: Emisora Brisas de Acandí

Tremendo susto se llevaron los pasajeros de una avioneta que aterrizaba en el aeropuerto Narcisa Navas, en el corregimiento de Capurganá, municipio de Acandí, en Chocó.

Todo ocurrió este sábado, 31 de enero, a eso de las 2:30 p. m., mientras la avioneta aterrizaba en la pista de esa terminal aérea y tres caballos invadieron la pista.

En un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales se observa que, mientras una persona grababa el aterrizaje de la avioneta, de un momento a otro los tres caballos saltaron un cerco y se metieron corriendo a la pista de aterrizaje.

En las imágenes se puede observar que, si bien la avioneta venía a gran velocidad, el piloto de la aeronave alcanzó a maniobrar rápidamente el aparato para no chocar de frente contra los animales.

SEMANA se contactó con el medio regional Emisora Brisas de Acandí para confirmar la veracidad del video, dado que algunos internautas estaban comentando en las redes sociales que se podría tratar de imágenes manipuladas con inteligencia artificial.

Sin embargo, desde el medio regional citado anteriormente afirmaron que el video sí es real y que efectivamente el hecho ocurrió ayer, sábado 31 de enero.

Revelan nuevas imágenes de cómo quedó la avioneta de Yeison Jiménez tras el fuerte accidente

De hecho, desde la Emisora Brisas de Acandí indicaron que esa avioneta inicialmente voló desde Medellín a Acandí y luego despegó a Capurganá, corregimiento donde por poco ocurre la tragedia.

En la avioneta, según informaron, iban a bordo al menos seis personas.

Por último, desde la Emisora Brisas de Acandí pidieron a las autoridades correspondientes que, por favor, ejerzan más control sobre los animales en Capurganá, para que hechos como el de este sábado no vuelvan a ocurrir, dado que aseguran que en días pasados también se presentó un hecho similar con un perro.

Por el momento no hay un pronunciamiento oficial de la Aeronáutica Civil sobre este incidente que pudo haber terminado en un grave accidente.

