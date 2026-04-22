Un video publicado en redes sociales se volvió viral después de que se pudieran apreciar intensas y brillantes chispas justo después de que una aeronave impactara contra un cableado eléctrico de alto voltaje.

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La avioneta descendió de forma abrupta y terminó colisionando violentamente en una zona de estacionamiento.

Las imágenes grabadas por la cámara de un vehículo mostraron cómo la avioneta volaba a baja altura y chocó con los cables de alta tensión al cruzar una carretera.

✈️ IMPACTANTE



Imágenes captan el momento en que una avioneta choca contra cables de alta tensión antes de estrellarse en Pacoima, California.



El incidente provocó alarma entre vecinos y una intensa movilización de equipos de emergencia.

📹⚠️ Video e imágenes sensibles circulan… pic.twitter.com/ExGVEUn6ZI — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) April 22, 2026

Los equipos de emergencia se desplazaron hasta el lugar del accidente, donde hallaron al piloto atrapado entre los restos destrozados de la aeronave.

Según relató un testigo presencial a KTLA, “la mitad de su cuerpo quedó aplastado por el avión”.

Posteriormente, el hombre, de 70 años, fue evacuado con carácter urgente a un centro hospitalario, en el que continúa ingresado en estado crítico.

Por su parte, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles comunicó que se trataba del único ocupante del aparato y que, afortunadamente, no se han registrado más personas heridas.

La avioneta perdió el control y cayó algunos metros más adelante Foto: x/@TNnoticiasMx

La aeronave se apreciaba claramente invertida en el aparcamiento de O’Reilly Auto Parts, situada a escasa distancia de varios vehículos estacionados.

La sección frontal del avión parece completamente destruida, sin opción alguna de recuperación, mientras que ambas alas presentan daños significativos, según The Sun.

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De acuerdo con diversos reportes, el piloto se encontraba intentando realizar un aterrizaje en el cercano aeropuerto de Whiteman.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles señaló que la aeronave estaba ejecutando maniobras en las inmediaciones del aeropuerto cuando impactó contra unos cables.

La avioneta Cessna monomotor, perteneciente a Vista Aviation, llevaba aproximadamente 10 minutos de vuelo.

El piloto de 70 años fue encontrado fuera de los restos del avión. Foto: X/@TNnoticiasMx

Como consecuencia del accidente, se produjo un corte de suministro eléctrico en ciertas zonas del área, y los equipos de emergencia trabajaron intensamente para restablecer el servicio durante el martes.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles también indicó que se trataba de la única persona a bordo de la aeronave y que no se han registrado más heridos.